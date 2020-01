Les créateurs d’Arrow expliquent le dernier chapitre de la série

Hier, le dernier chapitre de Flècheet les créateurs de la série de Le CW Ils ont décidé d’expliquer pourquoi ils avaient décidé de mettre fin à la série de cette façon. Attention, spoilers!



Le 28 janvier, le dernier épisode de Flèche. Cette production a généré en 2012 l’origine de l’univers télévisuel de DC dans Le CW, qui porte le nom de Arrowverse. Mais, la fiction avec Stephen Amell Cela s’est terminé et les créateurs expliquent la fin.

Les débuts de Oliver Queen, le super-héros joué par Stephen AmellIls étaient prudents. Flèche C’est la série qui nous a mis en contexte et la première saison a porté sur son origine en tant que gardien et protecteur de Starling City. Maintenant, 8 saisons plus tard et après avoir introduit des personnages comme ceux de The Flash, Supergirl ou Batwoman, Ses scénaristes analysent avec Deadline ce que le dernier chapitre a signifié pour cet univers.

Oliver Queen a dit au revoir

Après la fin du croisement de Crise dans des terres infiniesMarc Guggenheim et Beth Schwartz savaient qu’ils devaient dire au revoir à Oliver Queen. “J’ai toujours pensé que la série se terminerait avec la mort d’Oliver Queen, mais quand nous avons réalisé que nous faisions Crisis et nous avons eu l’idée qu’Oliver est mort dans cette histoire, cela a fait la fin de la série elle-même était plus un épilogue, nous savions qu’il y aurait des funérailles», A avoué Guggenheim.

La réunion de personnes qui provoque la célébration d’un enterrement est une ressource largement utilisée par les histoires de super-héros. À cette occasion servi à ramener des personnages comme Tommy, Thea ou Felicity, qui avait une grande importance depuis le début d’Arrow.

“Il a été très important pour moi et Marc d’honorer tous nos personnages dans ce domaine”, a déclaré Schwartz. “Qu’ils aient été des habitués de la série lors de la huitième saison ou s’ils étaient des habitués de la série lors de la première saison, Nous voulions vraiment donner à chacun une fin satisfaisante afin qu’ils puissent imaginer à quoi ressemblerait leur vie après la fin de la série.“Il a dit.

Bien qu’Arrow se soit terminé et que le dernier épisode soit un long adieu, il faut se rappeler que Oliver Queen est devenu l’anti-héros de DC Spectrum avant sa mort. Ce Je pourrais ouvrir une possibilité pour le personnage de retourner dans l’univers à un moment donné. Pendant ce temps, ses collègues rendent hommage à Stephen Amell.

Article précédentThe Walking Dead a déjà une explication sur l’origine de l’Apocalypse Zombie

Article suivantJoker: Todd Phillips ne se souciait pas du box-office mais a fait quelque chose de significatif

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.