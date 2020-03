Les dates de sortie de Saw Reboot et Antebellum retardées en raison d’un coronavirus

Les dates de sortie des prochains films d’horreur de Lionsgate Antebellum et Chris Rock’s Spirale: du livre de la scie ont maintenant été retardés en raison de la pandémie de coronavirus. Hier, Black Widow est devenu le plus récent film de renom à retarder sa sortie en salles, suivant le chemin tracé par No Time to Die. Semblable à Black Widow et No Time to Die, Lionsgate a également sorti deux films respectivement en avril et en mai. Le premier a été Antebellum, une horreur qui tourne autour de la race et du racisme, qui est également produite par Sean McKittrick et Raymond Mansfield, deux hommes impliqués dans Get Out and Us. En mai, c’est Spiral: From the Book of Saw, le redémarrage de la scie inspiré par Rock, qui a aidé à écrire le film, ainsi qu’à le produire et à y jouer. Les deux films ont intrigué les fans car il y avait un air de mystère autour d’eux, mais malheureusement, les fans devront maintenant attendre plus longtemps pour découvrir leurs mystères.

Selon un rapport de Variety, Lionsgate a maintenant fait une pause pour libérer Antebellum et Spiral à leurs dates actuelles en raison de la peur du coronavirus. Le rapport indique également que “Lionsgate a fait les démarches mardi, dans le sillage de Disney-Marvel retirant son aventure de super-héros Scarlett Johansson” Black Widow “, de sa fente du 1er mai.” Initialement fixé au 24 avril et au 15 mai respectivement, Variety dit également que Lionsgate a déclaré qu’Antebellum et Spiral “resteront sans date pour le moment” jusqu’à ce qu’il y ait “plus de clarté sur le moment où les théâtres reprendront en toute sécurité et complètement leurs opérations”.

En raison des craintes croissantes entourant le virus, la fermeture des cinémas et des films majeurs comme Black Widow retardant leurs dates de sortie, il était inévitable que des films comme Spiral et Antebellum emboîtent le pas. Ce qui est intéressant, c’est que les deux films d’horreur de Lionsgate avaient du matériel de marketing tel que des affiches et des bandes-annonces publiées plus tôt ce mois-ci, poursuivant la promotion comme si leurs sorties prévues se poursuivaient comme prévu. Cependant, tout comme Black Widow, ils ont maintenant été contraints de faire une pause lors de la sortie de leurs films. Ce dernier retard ne fait qu’ajouter à la liste croissante des retards et des productions arrêtées en cette période difficile, et il sera intéressant de voir où toutes ces versions se termineront une fois que la procédure normale reprendra.

Antebellum’s synopsis se lit comme suit: l’auteur à succès Veronica se retrouve pris au piège dans une horrible réalité et doit découvrir le mystère hallucinant avant qu’il ne soit trop tard.

Spirale: du livre de Saw synopsis se lit comme suit: Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans SPIRAL, le nouveau chapitre terrifiant du livre de SAW.

