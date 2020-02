Les détails de la date de sortie de Destiny 3 ont été accidentellement insinués par Bungie

Bungie a accidentellement insinué une date de sortie pour Destiny 3 dans son annonce surprise des plans 2020 pour Destin 2. Les joueurs se demandent depuis quand Destiny 3 sortira. Bien que Bungie n’ait pas fourni de réponse solide, le développeur donne quelques indices assez solides dans le récapitulatif de Destiny 2 2020.

Le billet de blog détaille de nombreuses modifications apportées à Destiny 2, y compris une mise à jour majeure des éléments légendaires. Les légendaires seront plafonnés à un niveau de puissance défini. Au fur et à mesure que les gardiens auront la capacité d’atteindre des niveaux de puissance supérieurs à ce nombre, les objets deviendront obsolètes pour les raids, les essais d’Osiris et toute autre activité qui considère le niveau de puissance, mais ils seront toujours utilisables pour le Creuset et d’autres activités. Les Raiders et autres joueurs plus hardcore, d’autre part, devront puiser leur arsenal dans le nouveau pool qui sera introduit. La publication continue en couvrant plus de choses sur lesquelles Bungie se concentrera avec Destiny 2, y compris un engagement à offrir un “monde en évolution” – quelque chose dont il reconnaît qu’il a échoué. Les rallyes de factions ne reviendront pas et les engrammes brillants ne seront plus vendus pour de l’argent réel.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Destiny 2 Cutscene taquine la trahison de Raspoutine pour l’histoire de la saison prochaine

Bungie a de nombreux plans pour 2020, mais Destiny 3 n’est apparemment pas l’un d’eux, selon l’article de blog. Cela signifie que la date de sortie de Destiny 3 ne se produira à aucun moment de l’année à venir. En fait, la publication fait référence au temps “au-delà” de 2020. Cela pourrait être un indicateur que Destiny 3 ne se produira pas non plus en 2021 – bien que le développement de Destiny 3 soit déjà en cours selon une source bien connue pour leur fiabilité dans les fuites de Destiny.

Si l’information est vraie, Destiny 3 apportera beaucoup de choses intéressantes à la table. On dit que le jeu est plus hardcore et basé sur les RPG que Destiny 2, où les Gardiens peuvent utiliser Darkness et rivaliser pour le territoire dans les zones PVE du monde ouvert. La rumeur dit que le jeu ne convient pas non plus au joueur occasionnel, car la source dit que les joueurs qui sautent quelques heures par semaine abandonneront finalement le jeu. Tout cela est très excitant pour les joueurs, car les Gardiens sont uniquement liés à la Lumière depuis le premier épisode du jeu.

Bien que la date de sortie exacte de Destiny 3 ne soit pas connue, les joueurs ont maintenant une bonne idée de ce à quoi s’attendre de leur temps restant avec Destiny 2. Si les rumeurs sur le prochain épisode de la série sont vraies, Destiny 3 vaudra certainement ce que les joueurs maintenant savoir sera une assez longue attente. Heureusement, Bungie leur donne beaucoup de choses à faire d’ici là.

En relation: Les joueurs de Destiny 2 peuvent bientôt changer l’affinité élémentaire d’armure … à un prix

Destiny 2 est actuellement disponible sur PC, Xbox One, Google Stadia et PlayStation 4.

Source: Bungie

Le nouveau réalisateur de Bungie Destiny 2 répond aux préoccupations des fans sur le contenu FOMO

A propos de l’auteur

John Prager est un joueur de toujours qui est pratiquement obsédé par les RPG, bien qu’il puisse être trouvé en train de jouer à Overwatch et à d’autres jeux à l’occasion. Une fois membre de la PC Master Race, sa préférence s’est déplacée vers les consoles au fil des ans. Il a complètement détruit quatre contrôleurs Xbox Elite par surutilisation (et un dans un accès de rage de guérisseur). John écrit depuis plus d’une décennie et passe la plupart de son temps libre avec un contrôleur à la main et une tasse de café à proximité.

En savoir plus sur John Prager