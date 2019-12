Les deux pommes de terre – Critique

Les deux papes misent sur la sentimentalité, mais les performances d'Anthony Hopkins et Jonathan Pryce et la direction de Fernando Meirelles en font un film solide.



Titre original: Les deux papes Année: 2019 Réalisateur: Fernando Meirelles (360) Acteurs: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín Date de sortie:20 décembre 2019 (Netflix)

Bien que les rencontres entre le pape Benoît XVI et le cardinal Jorge Bergoglio que nous voyons dans Les deux pommes de terre Ils sont le produit de l'imagination du scénariste Anthony McCarten (dont la filmographie comprend Rhapsodie bohème et Les heures les plus sombres) et le réalisateur Fernando Meirelles (le même que Cité de Dieu et Le jardinier fidèle), il ne fait aucun doute que l'exécution, les dialogues, mais surtout les actions de Anthony Hopkins, comme le pape allemand, et Jonathan Pryce, comme le cardinal argentin, ils les rendent non seulement intéressants mais aussi possibles et, surtout, crédibles.

Peu importe que parfois le film parie sur la sentimentalité, qu'il boite dans son manque de posture qui paraissait clair au départ puis laissé de côté, qu'il soit irrégulier en consacrant une partie au passé de Bergoglio mais pas à Ratzinger (enfin appelle Les deux pommes de terre et non le pape François). Et cela n'a pas d'importance parce que les performances de Hopkins et Pryce, toutes deux avec des nominations aux Golden Globe, corrigent une grande partie de tout avec humour et indulgence. De plus, le travail de Meirelles et de son collaborateur habituel, le directeur de la photographie uruguayen César Charlone, est assez efficace dans l'utilisation de gros plans qui permettent d'explorer l'expressivité des deux acteurs dans ce qui semble être un hommage au suédois Ingmar Bergman.

Le Gallois Jonathan Pryce n'a pas une carrière aussi célèbre que Hopkins, mais sans aucun doute qui a récemment donné la vie au Bruant suprême en Game of Thrones, à Sir Stuart Strange dans Tabou et Joe Castleman dans La bonne épouse Il se comporte à la hauteur d'un personnage exigeant.

Parce que si Hopkins confère à son Ratzinger / Benedict un caractère sévère et réactionnaire, il semble impropre au dialogue comme il semble, aussi affectueux qu'il est affable, avec les traits bien connus du pape qui a remplacé Jean-Paul II après sa mort en 2005, Pryce parvient à imprimer beaucoup cordialité à son caractère, le remplissant de charisme et d'intelligence.

Ses rencontres fictives, qui sont l'âme de Les deux pommes de terre, ils fonctionnent parfaitement et sont assez convaincants, surtout lorsqu'ils soutiennent une sorte de duel d'idées, conflictuel mais respectueux, dans lequel ils mettent en évidence leurs opinions opposées. La réunion a lieu parce que Bergoglio se rend au Vatican pour rencontrer le pape Benoît XVI pour présenter sa démission comme cardinal d'Argentine en raison des scandales dans lesquels l'église a plongé. Cependant, le Pape ne l'accepte pas en justifiant que ce serait quelque chose de négatif parce que tout le monde supposerait qu'il demanderait la démission pour être l'un des critiques les plus sévères au sein de l'église elle-même.

Et il semble plutôt le contraire. Que Benoît a trouvé en Bergoglio le substitut idéal.

Meirelles et McCarten ont réussi à laisser entendre que les Allemands ont trouvé des caractéristiques conservatrices en Argentine, bien qu'ils indiquent également clairement que les positions antagonistes peuvent trouver dans le dialogue la compréhension et la résolution des conflits.

Bien que ces rencontres dans lesquelles Bergoglio et Benedicto partagent des goûts tels que le vin, la musique et le football pourraient être improbables. entre les mains de Hopkins et Pryce sont éloquents, convaincants et amusants. Et aussi puissant comme c'est le cas de cette première rencontre dans le jardin, féroce et ponctuelle, détaillée avec délicatesse par Meirelles. C'est aussi une caractéristique amusante que Benoît parle latin quand il a quelque chose de difficile à dire parce que pratiquement personne ne le comprend autour de lui (ce qui montre un manque de culture dans le dôme ecclésiastique). La reconstruction de la Chapelle Sixtine est une réalisation de la production et c'est là que se déroule l'une des scènes les plus éloquentes du film.

La scène finale, des deux papes qui regardent la finale du Championnat du monde de football au Brésil, est assez mémorable, et plus encore lorsque le vrai tournage de ce match est montré. Avec cette production, Netflix continue de montrer que ses films sont assez solides.

