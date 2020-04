Les développeurs de Hulu révèlent l’importance de Lily pour le projet

Après des semaines de questions et d’épisodes qui ne font qu’approfondir le mystère, “Episode 6” de Hulu’s Devs mettre la fin du jeu en vue, et cela implique en quelque sorte Lily Chan (Sonoya Mizuno). Les épisodes précédents de Devs ont suivi l’enquête de Lily sur son employeur, Amaya, une mystérieuse entreprise de technologie qui a assassiné son petit ami Sergei (Karl Glusman). Alors qu’elle voyage plus profondément dans le terrier de lapin de son enquête, elle découvre rapidement que l’équipe Devs a découvert une percée scientifique qui menace le fondement entier de la réalité.

Comme Sergei et le public l’ont découvert dans le premier épisode, l’équipe des Devs l’a recruté pour l’aider à travailler sur une ligne de code spéciale qu’ils gardaient secrète chez Amaya. Au cours des cinq premiers épisodes de l’émission, le projet Devs est lentement dévoilé comme un ordinateur quantique fonctionnant sur un principe de déterminisme, lui donnant le pouvoir de projeter tout événement historique dans le passé ainsi que de prédire tout événement dans le futur. Avec chaque épisode, le projet Devs devient de plus en plus précis, soulevant des questions majeures sur l’éthique d’un tel programme.

En relation: Le projet de projection secrète expliqué

Les choses deviennent encore plus floues avec la révélation majeure abandonnée dans “Episode 6.” Après que Lily se soit rendue au domicile du fondateur et PDG d’Amaya, Forest (Nick Offerman), elle est accueillie par Katie (Alison Pill), que le public découvre est romantiquement impliquée avec Forest. À la demande de son patron / amant, Katie commence à expliquer toute la situation à Lily, depuis l’intronisation de Sergei dans Devs, son meurtre et les subtilités du projet. Alors que Lily commence à comprendre sur quoi Amaya a travaillé, Katie livre une bombe: l’ordinateur quantique n’a pu se projeter dans le futur que jusqu’à un certain point, lorsque la projection devient statique absolue. Selon Katie, un “événement inconnu […] déclenche une décomposition totale des causes et des effets, une décomposition du déterminisme, une décomposition des lois littérales de l’univers. “Et si ce n’est pas inquiétant en soi, Lily est en quelque sorte intrinsèquement impliquée dans l’événement.

Alors que l’effondrement potentiel des lois de la physique est une toute nouvelle courbe, l’implication de Lily est quelque chose que la série laisse entendre depuis très longtemps. Dans “Episode 4”, Katie montre à Forest une projection de Lily apparemment mourante en deux jours, le temps de “l’événement inconnu” de Katie et les révélations de “Episode 6” relient la mort prédit de Lily à la rupture de la réalité, laissant les fans se demander comment Lily le comportement aura des conséquences si désastreuses.

Devs avance un argument solide en faveur du déterminisme, l’idée que le libre arbitre est une illusion et que la cause et l’effet de base sont la force motrice de l’univers. C’est le principe sur lequel le logiciel Devs fonctionne, et jusqu’à ce point, il a été très précis. Cependant, il y a une forte possibilité que les deux derniers épisodes de la série finissent par pivoter dans la direction opposée, ce qui implique que le libre arbitre est, en fait, un motif d’animation dans la structure de l’univers. Lily faisant quelque chose pour éviter sa mort briserait la sortie déterministe de la machine.

“Episode 6” taquine déjà ce genre de conflit. Katie dit à Lily qu’elle sera présente dans le laboratoire Devs quelques instants avant “l’événement”. Cependant, Lily conteste l’idée de prédestination, déclarant son intention de simplement rester à la maison et de laisser les événements se dérouler. Si elle refuse d’aller chez Devs, comment pourrait-elle se retrouver là-bas? L’émission a déjà déclenché des événements qui pourraient conduire Lily à l’installation Devs, dont la plus probable est Kenton (Zach Grenier). Dans l’épisode le plus récent, un Kenton enragé regarde Forest et Jamie (Jin Ha) lancer un frisbee dans les deux sens, prenant l’incident pour une véritable amitié. Cela pourrait conduire à ce que Kenton kidnappe Jamie ou Lily et les amène au laboratoire Devs, forçant Lily à se rapprocher de la fin de la série.

L’émission a déjà tourné autour de la théorie des nombreux mondes, ce qui va à l’encontre du déterminisme, et même si cela peut être un tronçon, il est également possible que le Lily qui se retrouve à l’installation Devs provienne d’un univers alternatif. Comme Devs se réchauffe pour une finale explosive, le public se demande ce qui attend Lily Lily.

Plus: Les développeurs de Hulu: la trame de fond de forêt de Nick Offerman et le plan réel expliqués