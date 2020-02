Les développeurs d’Outriders: pas des jeux en tant que service | .

Outriders cherche à faire sensation cette année, apportant des armes à feu, des superpuissances et des tirs à la troisième personne en coopération sur les consoles et les PC. Une chose que le studio People Can Fly n’apportera pas, cependant, ce sont les lootboxes ou toutes les bêtises payantes pour gagner des jeux en tant que service. Le genre de tireur de looter – et, pour être franc, les jeux modernes en général – peuvent souvent être victimes des éditeurs qui recherchent des «baleines» payantes, une pratique qui affecte souvent négativement la qualité globale de ces jeux.

La toute nouvelle adresse IP des développeurs de FPS Bulletstorm, un classique culte de 2011 (qui a en fait été porté sur la Nintendo Switch l’année dernière), Outriders est le retour digne de Buzz de People Can Fly. Avec un monde de science-fiction sombre et complexe, des pouvoirs surnaturels, un jeu coopératif de 1 à 3 joueurs et un fort accent sur la narration, le jeu semble partager au moins une partie de l’ADN avec beaucoup d’autres avant lui. Il y a les modifications d’armes de The Division et les bases du combat à la troisième personne, l’approche coopérative en ligne de Borderlands, le riche univers RPG et l’œil cinématographique de Mass Effect, entre autres pierres de touche apparentes.

Une chose qu’Outriders ne partagera pas avec Mass Effect: Andromeda, cependant, est les manigances de lootbox de style gatcha. Avec les coûts croissants de développement de jeux et les éditeurs triple-A désespérément à la recherche de profits, ces éléments ont réussi à se faufiler dans un nombre croissant de titres, à la grande consternation (et fortes représailles) d’innombrables joueurs. Lors de l’aperçu du match, le PDG de People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, a été très clair en déclarant: «Pas de lootboxes, pas de pay-to-win. Nous ne sommes PAS des jeux en tant que service! »

Déballer la déclaration elle-même peut nécessiter quelques nuances. Les informations sur les microtransactions potentielles dans Outriders restent muettes à ce stade, mais il convient de noter que le jeu est conçu comme une expérience d’égal à égal. Cela le sépare des jeux comme Anthem ou Fallout 76, qui utilisent tous deux des serveurs dédiés, et le rend plus conforme au cadre P2P de Borderlands. Borderlands lui-même incluait des microtransactions – oui, émergeant après quelques commentaires déroutants de Randy Pitchford – bien qu’elles aient fini par être purement cosmétiques. Comparez cela avec, disons, la prochaine suite DOOM Eternal, qui supprime carrément toute boutique en ligne ou microtransactions.

Le terme «jeux en tant que service» reste une sorte d’énonciation profane pour de nombreux joueurs, en particulier pour la façon dont il compromet la notion d’achat d’une expérience interactive et de la recevoir dans son intégralité. Bien que de plus amples détails sur le jeu soient à venir, . interviewera quelques-unes des bonnes personnes de People Can Fly, et nous espérons pouvoir fournir une image plus détaillée des microtransactions, le cas échéant, que les joueurs peuvent s’attendre à voir après le lancement.

Pour l’instant, Outriders se prépare pour une sortie en vacances, quand il devrait être lancé sur PC, PlayStation 4, Xbox One et consoles de nouvelle génération.

