Les données sur les bébés de Star Trek (inspirées de Baby Yoda) vous hanteront pour toujours

Cela peut sembler impossible, mais un utilisateur de Twitter a en fait réussi à rendre Baby Yoda moins mignon, et tout ce qu’il a fallu était un peu de permutation de visage avec des données de Star Trek: Picard. Introduit dans The Mandalorian de Disney +, Baby Yoda, connu officiellement sous le nom de «The Child», a pris d’assaut Internet. L’adorable bébé extraterrestre, ressemblant à une version de la taille d’une pinte de Jedi Master Yoda, a été partout au cours des derniers mois, déclenchant la création d’innombrables mèmes, jouets faits maison et fanart.

Star Trek: Picard, diffusé sur CBS All Access, reprend l’histoire de Star Trek: le capitaine de la prochaine génération, Jean-Luc Picard. Se déroulant 20 ans après les événements de Star Trek: Nemesis, un Picard retraité, désillusionné par Starfleet, est hanté par les visions d’un ami déchu, l’androïde synthétique Lieutenant Commander Data. Ces visions ont mis Jean-Luc sur le chemin d’une jeune femme en difficulté avec une mystérieuse connexion avec le commandant Data.

En relation: Pourquoi les données sont-elles si importantes pour Picard (bien qu’elles ne soient pas proches de TNG)

Le mashup, publié par l’utilisateur Twitter @Sgtzima, échange presque toutes les fonctionnalités les plus mignonnes de Baby Yoda pour une apparence plus sévère de Data. Les gigantesques yeux noirs de Baby Yoda ne regardent plus curieusement le monde, ils ont plutôt été remplacés par des ampoules jaune-vert et des pupilles noires et froides. Le teint vert doux a été remplacé par un rose pâle troublant. Là où son petit nez de bouton était autrefois se trouve maintenant un remplaçant bien trop humain. Même le sourire innocent a été réduit à un froncement de sourcils inquiétant.

Star Trek: Picard, la deuxième série Star Trek à diffuser sur CBS All Access, présente les retours de nombreux acteurs originaux de Star Trek: The Next Generation. Patrick Stewart est de retour en tant que leader de la série Jean-Luc Picard. Les camées de retour de l’équipage de The Next Generation incluent Brent Spiner’s Data, Jeri Ryan’s Seven of Nine et Jonathan Frakes de William Riker. Le casting de soutien pour Picard est complété par Alison Pill, Isa Briones, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Harry Treadaway et Evan Evagora.

Le Mandalorian est la première série Star Wars en direct de Disney +. Le spectacle, créé par Jon Favreau, met en vedette Pedro Pascal en tant que chasseur de primes mandalorien titulaire. Le casting de soutien est plein de visages familiers, y compris les tours de Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte. L’émission mettait notamment en vedette des comédiens bien connus dans des rôles plus sérieux avec Bill Burr et Amy Sedaris jouant des rôles dans la série.

Heureusement pour tout le monde, ce n’est qu’une maquette faite par des fans et non une nouvelle direction artistique pour le personnage bien-aimé. Bien que cela puisse prendre un certain temps pour secouer cette image obsédante, nous savons au moins que le vrai Baby Yoda sera de retour lorsque The Mandalorian saison 2 sortira sur Disney + en octobre, tandis que les fans de Data pourront regarder la première saison en cours de Star Trek: Picard sur CBS All Access.

Plus: Chaque oeuf de Pâques Star Trek dans le coffre de Picard

Star Trek: Picard est actuellement en streaming sur CBS All Access.

Source: @Sgtzima

Le refus de Doctor Who de l’écrivain américain Joe Hill était brutal