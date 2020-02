Les dons de vidéos YouTube pourraient vous coûter jusqu’à 500 $ par jour (sans remboursement)

Si vous ne faites pas attention lorsque vous faites des dons aux créateurs de contenu sur Youtube, cela pourrait vous coûter jusqu’à 500 $ par jour. De plus, il n’y a aucun moyen d’obtenir un remboursement si vous dépensez trop.

Plus tôt dans la semaine, il est apparu que YouTube était en train d’ajouter une nouvelle fonctionnalité «applaudissements des téléspectateurs» à la plate-forme. Essentiellement, si un spectateur aimait le contenu qu’il regardait, il pouvait donner un pourboire au créateur avec 2 $ en cliquant sur une nouvelle icône de clapping. La fonctionnalité est toujours en cours de test et les YouTubers devront l’activer sur les vidéos. Par conséquent, une fois la fonctionnalité mise en ligne, il n’y a aucune garantie qu’elle sera utilisée par chaque créateur ou sur chaque vidéo.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: 10 hacks YouTube que vous ne connaissiez pas

Parallèlement à la confirmation de la fonctionnalité, un nouveau post d’aide YouTube expliquant comment la fonctionnalité fonctionne et enfoui dans les détails était l’information sur les prix. YouTube a fixé le plafond de dépenses pour un seul utilisateur à 500 $ par jour (ou 2000 $ par semaine) et il s’agit du plafond total pour toutes les formes de dons, y compris les super chats, les super autocollants et les applaudissements du spectateur. En outre, le petit résumé de l’aide a également souligné que les dons d’applaudissements des téléspectateurs sont des «paiements volontaires» et non remboursables – tout comme les Super Chats et les Super Autocollants, selon leurs pages d’aide respectives.

500 $ de trop et des remboursements devraient-ils être disponibles?

L’une des raisons pour lesquelles YouTube teste cette fonctionnalité est qu’elle a pour mission d’améliorer les options de monétisation disponibles pour les créateurs de contenu. Bien que certains aient davantage besoin de nouvelles solutions lucratives que d’autres, de nombreux YouTubers seront désireux de trouver de nouvelles sources de revenus dont ils pourront tirer parti – étant donné que le contenu est principalement consommé gratuitement sur la plate-forme. En ce sens, l’ajout d’une option pour fournir un conseil rapide à une vidéo que vous avez appréciée semble être une bonne idée.

Cependant, est-il réaliste que le spectateur YouTube moyen ait besoin d’une limite de dépenses de 500 $ par jour? Même en tenant compte de la limite inférieure de 2 000 $ par semaine, cela reste 8 000 $ par mois. Cela semble inutilement élevé pour la majorité des utilisateurs et surtout lorsque le service travaille sur des moyens de faire un don en un seul clic sur un bouton – eh bien, deux clics en tant que page pop-up suivent la pression du bouton d’applaudissements. Quoi qu’il en soit, il semble très irresponsable de YouTube d’avoir une limite aussi élevée, tout en travaillant sur des solutions rapides pour faire un don. Bien sûr, certains auront les moyens (et le désir) de remettre 8000 $ par mois à leurs YouTubers préférés, mais le service est sûrement capable de trouver un moyen de proposer une option pour une limite de dépenses plus élevée. Celui qui ne fait pas courir un risque de dépenses excessives à la majorité de ses utilisateurs et surtout étant donné qu’il n’y a pas d’option pour demander un remboursement pour aucun de ces dons YouTube.

Plus: combien d’argent les streamers de jeu les mieux payés gagnent par an

Source: Aide YouTube

Sony n’a toujours pas décidé du prix de la PlayStation 5, malgré les problèmes de production

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis.Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de compagnies aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn