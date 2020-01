Les droits de cinéma de Green Hornet acquis par l’ancien président de Marvel Studios

L’ancien cadre de Marvel Studios Michael Helfant a acquis les droits de Le frelon Vert. Amasia Entertainment, fondée par Helfant aux côtés de Bradley Gallo, détient les droits de franchise du film sur la propriété de super-héros.

Le frelon vert est un justicier masqué qui lutte contre le crime aux côtés de son partenaire et talentueux artiste martial Kato. Le duo conduit la “Black Beauty”, une voiture technologiquement avancée, équipée de gadgets et d’armes. L’alter ego du Green Hornet, Britt Red, est le propriétaire / éditeur de The Daily Sentinel. Il utilise sa richesse et les sources de la publication pour tenter de faire tomber le monde criminel. Le personnage a été créé à l’origine pour une émission de radio des années 1930 par George W. Trendle et Fran Striker.

Helfant et Bradley Gallo ont annoncé mercredi que Amasia Entertainment avait acquis les droits cinématographiques de The Green Hornet. Helfant n’est pas étranger au monde des super-héros, car il était président et chef de l’exploitation de Marvel Studios. Helfant a ouvertement exprimé son amour pour le justicier, citant l’émission de télévision des années 1960 comme l’une de ses séries préférées. “J’ai tout aimé à ce sujet – Le frelon vert, Kato et bien sûr la Black Beauty. Ils étaient les plus cool!” Helfant a essayé d’acquérir les droits du film dans le passé, mais ils ont fini par aller chez Sony et plus tard Paramount. Le président de The Green Hornet Inc. a déclaré que la société était ravie de travailler avec Amasia pour ramener le Green Hornet et Kato sur le grand écran.

Le Green Hornet a été adapté de son format radio d’origine au cinéma, à la télévision et à la bande dessinée au fil des ans. Dans les années 1960, The Green Hornet était une émission de télévision mettant en vedette Van Williams en tant que justicier et Bruce Lee dans son premier rôle majeur en tant que Kato. En 2011, Sony Pictures a sorti un film Green Hornet avec Seth Rogen et Jay Chou, avec Christoph Waltz comme principal antagoniste. Le film a adopté une approche plus comique des personnages, différant des interprétations antérieures qui étaient plus sérieuses. Le frelon vert est également apparu dans des séries de bandes dessinées depuis plusieurs décennies depuis les années 40.

L’acquisition de The Green Hornet en tant que propriété est une grande victoire pour Amasia Entertainment. Non seulement ils ont battu un certain nombre de grands studios pour obtenir les droits du film, mais cela pourrait aider Amasia à construire une franchise autour du personnage. Ce pourrait être la propriété la plus grande et la plus rentable de l’entreprise, car nous sommes à l’âge d’or des films de super-héros. Sur la base de l’enthousiasme d’Helfant pour le personnage, les fans de Le frelon Vert on peut espérer une adaptation cinématographique qui rend justice au justicier masqué.

