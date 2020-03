Les écrivains de ‘Sonic. Le film ‘a un nouveau projet:’ Violent Night ‘

Après la sortie réussie dans les salles de ‘Sonic. Le film ‘(a récolté plus de 260 millions de dollars au box-office mondial), rapporte Deadline selon lequel Universal Pictures a été réalisé avec les droits d’un nouveau script des écrivains Pat Casey et Josh Miller intitulé ‘Violent Night’.

Pour le moment, les détails de son intrigue n’ont pas été révélés, bien que la bande soit décrite comme un thriller situé dans le contexte des vacances de Noël. Le film sera produit par le réalisateur de ‘Deadpool 2’, David Leitch, avec Kelly McCormick et Annie Marter via son label 87North. Matt Reilly supervise le projet pour Universal.

Casey et Miller collaborent depuis 20 ans, étant responsables de plus de 10 films ensemble. Parmi ces films figurent «Rookie School» et sa suite et «Transylmania». Ce projet est le deuxième film majeur pour le scénariste derrière le film Paramount Pictures basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega avec James Marsden et Jim Carrey.