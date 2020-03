Les écrivains de Zombieland partagent Mark Hamill, Sylvester Stallone, Joe Pesci Cameo Script Pages

Les écrivains de Zombieland continuent de partager des pages de script à partir de leurs idées originales pour les camées dans le film avant que Bill Murray ne monte à bord, y compris Mark Hamill, Joe Pesci et Sylvester Stallone. Comme https://411mania.com/movies/paul-wernick-releases-patrick-swayze-cameo-pages-from-original-zombieland-script/ target = new> précédemment signalé, Paul Wernick a partagé des pages pour leur camée planifié d’origine qui était pour Patrick Swayze. Cette scène ne s’est jamais produite parce que Swayze a été diagnostiqué avec un cancer avant de pouvoir lui offrir le rôle, alors ils ont écrit “une douzaine” de scènes de caméo de célébrités alternatives et Murray était bien sûr celui qui a finalement été tourné.

La nouvelle séquence de scènes partagée par Wernick mettait en vedette les quatuors qui se frayaient un chemin dans la maison de Hamill, et Tallahassee se révèle être un grand fan de Luke Skywalker. Un Hamill zombifié apparaît finalement après de nombreuses blagues sur Star Wars, et il mène à un combat au sabre léger.

Wernick a noté que «Bill Murray n’avait pas encore été mentionné, car nous n’aurions jamais pensé, dans notre imagination la plus folle, que nous pourrions l’avoir. Nous avons donc utilisé la force. Et a obtenu un f ** k non énergique. “

Nous avons donc utilisé la force. Et a obtenu une baise énergique non. #zombieland

– Paul Wernick (@paulwernick) 21 mars 2020

pic.twitter.com/3vdef7eyCB

– Paul Wernick (@paulwernick) 21 mars 2020

pic.twitter.com/WVzQPr1YGM

– Paul Wernick (@paulwernick) 21 mars 2020

pic.twitter.com/0WaPEwuXe7

– Paul Wernick (@paulwernick) 21 mars 2020

pic.twitter.com/ONxfhC2YAY

– Paul Wernick (@paulwernick) 21 mars 2020

De plus, Rhett Reese, qui a co-écrit le film avec Wernick, a partagé des pages des scènes de Stallone et de Pesci. Encore une fois, dans les deux scènes (comme dans la scène Murray), Tallahassee est un grand fan des acteurs grâce à First Blood ou Goodfellas. Les deux scènes présentent des versions zombifiées des stars qui doivent ensuite être écrites au milieu des références à leur curriculum vitae.

pic.twitter.com/YSQIZ8Gp6p

– Rhett Reese (@RhettReese) 20 mars 2020

pic.twitter.com/zeRvgBpp7g

– Rhett Reese (@RhettReese) 20 mars 2020

pic.twitter.com/d3rGJfwxYp

– Rhett Reese (@RhettReese) 20 mars 2020

pic.twitter.com/az8UjcfrIr

– Rhett Reese (@RhettReese) 20 mars 2020

Notre recherche du caméo de célébrités «Zombieland» (avant que Bill Murray ne dise oui) nous a ensuite conduit à Joe Pesci… ou plutôt à son agent. @paulwernick et @gavinpolone ont dit à l’agent d’expliquer à Joe: “C’est une petite partie.” L’agent a dit: «Il n’y a pas de petites pièces… seulement un peu d’argent.

– Rhett Reese (@RhettReese) 23 mars 2020

pic.twitter.com/4M3Wik6J1m

– Rhett Reese (@RhettReese) 23 mars 2020

Notre recherche du caméo de célébrités «Zombieland» (avant que Bill Murray ne dise oui) nous a ensuite conduit à Joe Pesci… ou plutôt à son agent. @paulwernick et @gavinpolone ont dit à l’agent d’expliquer à Joe: “C’est une petite partie.” L’agent a dit: «Il n’y a pas de petites pièces… seulement un peu d’argent.

– Rhett Reese (@RhettReese) 23 mars 2020

pic.twitter.com/l7MfIdcXq5

– Rhett Reese (@RhettReese) 23 mars 2020

pic.twitter.com/Rh8SqTfVcm

– Rhett Reese (@RhettReese) 23 mars 2020