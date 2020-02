Les enfants de Stepford ont réinventé les lieux pour un public adolescent

Les enfants de Stepford réinventé la prémisse centrale comme un cauchemar chez les adolescentes. Le regretté auteur Ira Levin était extrêmement influent sur des goûts de Stephen King et a écrit des romans classiques comme A Kiss Before Dying et Rosemary’s Baby. Ce dernier a été adapté dans un film en 1968, qui mettait en vedette Mia Farrow comme une femme qui soupçonne qu’elle pourrait être enceinte du fils du diable. Le film est salué comme un chef-d’œuvre d’horreur maintenant et Levin a plus tard écrit le roman de suite Son Of Rosemary. Le film a déjà reçu une suite télévisée sous la forme de Look What Happened To Rosemary’s Baby, qui a été mal examiné en 1976.

L’une des autres œuvres célèbres d’Ira Levin est The Stepford Wives, où une femme trouve que les femmes au foyer étrangement guindées et “parfaites” dans son nouveau quartier ont en fait été remplacées par des robots par leurs maris. Le livre a ensuite été adapté en un film de 1975 avec Katherine Ross (Donnie Darko) qui a reçu des critiques mitigées à l’époque mais est devenu depuis un film culte. La fin du film est mémorable et troublante et le film a été salué pour ses thèmes féministes.

Les Stepford Wives recevraient une étrange franchise sous la forme de trois séquences de téléfilms, la première étant Revenge Of The Stepford Wives des années 1980. Cela mettait en vedette Sharon Gless et Don Johnson (Watchmen) et a plutôt trouvé les femmes de Stepford soumises à un lavage de cerveau par des pilules au lieu d’être remplacées par des robots. La troisième entrée était The Stepford Children de 1987, qui trouve que l’Association des hommes des entrées précédentes fonctionne toujours et cette fois, ils remplacent également les adolescents capricieux par des robots.

Alors que The Stepford Children a un crochet intrigant et aurait pu être utilisé pour explorer la pression que la société exerce sur ses adolescents, il s’agit finalement d’un téléfilm aux normes marécageuses. Il reprend les rythmes clés des films précédents et les remplace par des problèmes d’adolescence, et bien qu’il y ait quelques visuels étranges – comme le personnage principal Laura (Barbara Eden, Dallas) creusant la tombe de la première femme de son mari pour trouver un crâne de robot à l’intérieur – il ne manque aucun vrai suspense. Le film contiendrait une première apparition non crédité de Brad Pitt en tant que “Punk” mais le film n’est pas répertorié sur sa filmographie et s’il apparaît, il est difficile à repérer.

Les enfants de Stepford n’était pas la fin de la série, avec The Stepford Husbands arrivant en 1996, qui est considéré comme le plus faible des suites. The Stepford Wives a également été refait en 2005 avec Nicole Kidman (Big Little Lies), mais après avoir souffert d’une production troublée qui a trouvé le réalisateur Frank Oz en désaccord avec la plupart de ses acteurs, y compris Bette Midler et Christopher Walken, le film résultant a été considéré comme un désordre.

