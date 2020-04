Les entreprises mexicaines offriront Internet pour 100 pesos

Afin d’accompagner leurs clients pendant la crise sanitaire, des entreprises comme Telmex et Izzi ont accepté de proposer un forfait internet low cost pour le Mexique. La nouvelle a été publiée dimanche dans un communiqué publié par l’Institut fédéral des télécommunications (IFT).

Sous le nom «Soutien d’urgence», l’offre consiste en une mesure purement provisoire. Selon le bulletin publié par l’IFT, sa disponibilité couvrira du 1er mai au 30 juin de cette année.

Ce plan Internet aura un coût de 100 pesos (TVA incluse) et signifiera une vitesse de navigation allant jusqu’à 2 Mbps. Ce prix couvrirait des frais mensuels ou un forfait, selon les politiques commerciales de chaque entreprise. En plus de Telmex e Izzi, les autres opérateurs de services fixes et Internet participants Megacable, Totalplay y Maxcom.

Le «soutien d’urgence» ne sera disponible que pour les utilisateurs résidentiels. Parmi ses caractéristiques et ses principaux avantages, les suivants sont répertoriés (via):

Il permet une navigation gratuite et des données illimitées (email, utilisation de la messagerie instantanée ou autres). N’inclut pas les vidéos ou les jeux vidéo.

Les utilisateurs qui ont également des services de téléphonie fixe pourront continuer à recevoir des appels et composer gratuitement les numéros d’urgence 911 et 089, ainsi que la ligne autorisée par le gouvernement fédéral à l’attention de l’urgence sanitaire (800 0044 800).

La migration vers ce package peut être demandée une fois, sans aucune pénalité, au cours du mois de mai.

Pour être bénéficiaires, les abonnés doivent rester à jour avec vos paiements jusqu’au 30 avril de l’année en cours.

Le délai de paiement sera reporté, conformément aux politiques commerciales de chaque opérateur, à une date postérieure à la date d’expiration applicable du colis.

Après les deux mois de validité de l’assistance, les utilisateurs du Mexique reviendront au plan Internet initialement contracté avec leur entreprise respective.