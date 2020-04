Les épisodes de la saison 7 de Clone Wars sont essentiels pour comprendre la saga Skywalker

La dernière saison de Star Wars: La guerre des clones sera essentiel pour comprendre la saga Skywalker. Les derniers épisodes de la saison sept auraient un lien direct avec les événements qui se produisent dans les films Star Wars. Star Wars: The Clone Wars est une série animée canoniquement placée entre Attack of the Clones et Revenge of the Sith. Il suit Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padawan Ahsoka Tano alors qu’ils combattent les forces qui s’opposent à la République et à l’Ordre Jedi.

The Clone Wars a été diffusé à l’origine sur Cartoon Network pendant cinq saisons. Netflix a fourni la sixième saison de l’émission, surnommée “The Lost Missions”. Il a été annoncé que la série reviendrait pour sa septième et dernière saison sur Disney +. Apparu pour la première fois dans le film d’animation The Clone Wars, Ahsoka Tano est devenu un favori des fans. L’émission s’est concentrée davantage sur elle plus tard dans la série, avec les derniers épisodes de la saison cinq centrés sur elle étant accusée de meurtre et son éventuel départ de l’Ordre Jedi. Pour la dernière saison de The Clone Wars, les téléspectateurs pourront voir les conséquences de sa décision.

Dans une interview avec Comicbook.com, Ashley Eckstein, la voix d’Ahsoka Tano, a souligné l’importance des derniers épisodes de la série. Sans fournir de spoilers, elle décrit les derniers épisodes comme “certains des meilleurs Star Wars qui aient jamais été réalisés” et n’est pas surprise que les fans anticipent autant l’arc “Siege of Mandalore” à venir. “Tout le monde a apporté son A-game, tout le monde a fait de son mieux dans ces épisodes, et ils sont vraiment époustouflants, et je pense qu’ils seront essentiels pour aller de l’avant – en particulier dans le cadre des films de l’épisode II à l’épisode III. . ” Le siège de Mandalore est l’une des dernières batailles avant que l’infâme Ordre 66 ne se produise dans l’épisode III, et Eckstein prétend que ces derniers épisodes sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans la saga Skywalker.

La rumeur veut que le siège de Mandalore organise l’apparition éventuelle d’Ahsoka Tano dans une autre série Star Wars, The Mandalorian. Ahsoka fera ses débuts en direct dans la deuxième saison de The Mandalorian, jouée par Rosario Dawson. Les fans se sont demandé comment et pourquoi le chasseur de primes et l’ancien Jedi se croiseraient. Le Mandalorien aurait pu être un enfant vivant sur Mandalore pendant le siège, il est donc possible que Ahsoka et Mando aient vécu la bataille, sous des angles différents.

Les derniers épisodes de The Clone Wars pourraient également affecter notre compréhension des autres propriétés de Star Wars. Ahsoka apparaît dans la série animée Star Wars Rebels, qui se déroule des années après Revenge of the Sith mais avant A New Hope. Nous pourrions découvrir ce qu’Ashoka a fait depuis la chute de la République. En raison de son travail avec les rebelles, elle aurait pu interagir avec l’espion rebelle Cassian Andor, provoquant une apparition dans son émission autonome. Quel que soit le cas, Star Wars: La guerre des clones devrait avoir une fin aux proportions épiques.

