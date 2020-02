Les épisodes les plus drôles de Bob l’éponge SquarePants, classés

SpongeBob SquarePants est un classique du dessin animé moderne. Avec une gamme de créatures marines éclectiques et amusantes et leurs aventures à Bikini Bottom, la vie sous la mer n’est jamais ennuyeuse. Bob l’éponge et son meilleur ami Patrick sont généralement jusqu’à un shenanigan ou un autre, agaçant souvent leur voisin grincheux Squidward dans le processus. Grâce aux nombreux moments drôles et citations de la série, il n’a pas été facile de les réduire, mais voici dix des épisodes les plus drôles de SpongeBob SquarePants, classés.

9 “Besoin d’aide”

Le tout premier épisode de la série mérite une place sur cette liste en raison de son caractère drôle, qui était un bon indicateur de la légende que le spectacle allait devenir. SpongeBob se dirige vers le Krusty Krab pour demander un travail de cuisinier alevin avec les encouragements de Patrick, et Squidward et M. Krabs envoient SpongeBob sur ce qu’ils croient être une course impossible étant donné qu’ils lui ont demandé d’acheter un type spécial de spatule qu’ils ne donnent pas ” Je pense qu’il existe. Bob l’éponge le trouve et leur prouve le contraire, servant des hordes d’anchois à une vitesse remarquable, lui valant un emploi permanent au Krusty Krab. Cependant, il est démontré que SpongeBob a ses défauts car il donne à Patrick un trop grand nombre de Krabby Patties.

Lorsque M. Krabs devient trop investi dans un jeu de société auquel SpongeBob et Patrick jouaient, il décide de transformer le jeu en réalité et les recrute pour l’aider à trouver un véritable trésor. Les moments les plus drôles regardent Bob l’éponge et Patrick tenter d’insérer un “arrgh” (ou dans le cas de Patrick, “org”) dans leurs phrases jusqu’à ce que M. Krabs déclare que “arrgh” est uniquement réservé au capitaine.

Non seulement cela, mais Patrick mène les chercheurs de trésors vers l’Est quand ils étaient censés aller vers l’Ouest, tout cela à cause de la mauvaise prononciation par Patrick de «l’ouest». Dans cette chasse au trésor, Bob l’éponge et Patrick se retrouvent avec des doublons en or du Flying Dutchman, et M. Krabs se retrouve avec une minuscule réplique du coffre au trésor.

8 “Livraison de pizza”

Au moment où le Krusty Krab est sur le point de fermer, un client appelle pour commander une pizza. M. Krabs envoie ses deux fidèles employés pour le livrer, mais leur voyage va de travers, car Squidward insiste sur le fait que SpongeBob conduit, et SpongeBob envoie la voiture en marche arrière, les faisant atterrir loin de la ville jusqu’à ce qu’ils soient à court d’essence. Après que Squidward le frappe et qu’il démarre soudainement et s’éloigne, les deux sont bloqués.

SpongeBob utilise les moyens des pionniers pour retrouver leur chemin vers la civilisation et ne permet jamais à Squidward de manger la pizza, car c’est pour le client. Ils finissent par trouver un rocher à reculer, réussissant finalement à livrer la pizza uniquement pour que le client soit impoli et méchant avec SpongeBob, auquel Squidward lui fourre la pizza au visage. Après tout ce qu’ils avaient vécu, le client l’avait fait venir.

7 “Chocolat aux noix”

Après que Bob l’éponge ait reçu un magazine décrivant les modes de vie luxueux des riches (destinés à Squidward), lui et Patrick décident qu’ils veulent devenir entrepreneurs. Ils décident de faire du porte-à-porte pour vendre du chocolat, avec des résultats hilarants et désastreux. D’un client fou criant “Chocolat” (et les poursuivant tout au long de l’épisode) à se faire systématiquement escroquer par un autre vendeur, les deux n’ont pas beaucoup de chance jusqu’à ce qu’ils décident d’étirer la vérité.

Cependant, ils sont de nouveau trompés par le vendeur et tout l’argent qu’ils viennent de gagner lui revient. Cependant, leur client fou les rattrape finalement et leur propose d’acheter tout leur chocolat, ce qui leur donne une fortune. Ils louent un restaurant chic et font un double rendez-vous avec une dame plus âgée et sa mère encore plus âgée, qui sont également leurs clients.

6 “Idiot Box”

Bob l’éponge et Patrick commandent un tout nouveau téléviseur grand écran … juste pour la boîte. Squidward prend la télé mais trouve qu’il ne peut pas en profiter. Pas avant d’avoir compris ce que SpongeBob et Patrick préparent. Le bruit de leurs aventures vient de la boîte, mais chaque fois que Squidward l’ouvre, il ne trouve que les deux meilleurs amis. Pas de magnétophone, rien. Cela rend Squidward fou, et lorsque SpongeBob et Patrick l’appellent un jour, Squidward essaie d’avoir sa propre aventure en n’utilisant que l’imagination pour le faire. Il finit par faire un voyage via un camion à ordures et se retrouve dans une décharge, mais au moins il a essayé.

5 “Frankendoodle”

Lorsque Bob l’éponge et Patrick rencontrent un crayon “magique”, ils trouvent leurs dessins prendre vie. Puis SpongeBob a l’idée de se dessiner pour jouer une farce sur Squidward et regarde comme il descend rapidement. DoodleBob est pratiquement le jumeau maléfique de SpongeBob, lançant une boule de bowling sur le visage de Patrick et essayant d’effacer SpongeBob de l’existence, littéralement.

Patrick et SpongeBob se sont mis à l’arrêter, créant les moments les plus hilarants de l’épisode, y compris Patrick critiquant le look de DoodleBob, puis réalisant ce qu’il dit et disant à SpongeBob que cela lui va bien, cependant. Bob l’éponge et Patrick repartent avec une leçon grâce au dessin effrayant et renvoient finalement le crayon auquel il est venu.

4 “Effet boule de neige”

Lorsque la neige arrive au bas de bikini, tout le monde en profite, sauf Squidward. Au début, ennuyé par la bataille de boules de neige de Bob l’éponge et de Patrick, il leur dit à quel point il est puéril d’adopter un tel comportement avant de changer d’avis et de s’asseoir pour regarder, en espérant que l’un ou les deux se blesseront. Lorsqu’il les trouve en train de signer un traité de paix, il se précipite à l’extérieur pour les faire continuer à se battre, et ses efforts pour le faire sont hilarants alors que Patrick continue de le frapper au visage avec une boule de neige, entre autres.

À la fin, Squidward, maintenant paranoïaque, construit un fort géant et croit que la neige qui tombe d’un arbre sur sa tête est une attaque de Bob l’éponge et de Patrick alors que le duo est déjà allé à l’intérieur pour du chocolat chaud.

3 “Moniteur Hall”

L’ironie frappe quand SpongeBob, essayant d’aider les citoyens du Bikini Bottom, finit par être celui qui cause tous les ennuis. Dévasté par le fait que son discours sur la surveillance de la salle ait duré trop longtemps, il brandit son uniforme avec désespoir, jusqu’à ce que Mme Puff permette à Bob l’éponge de le porter jusqu’au lendemain.

Il finit par détourner le trafic et saute par une fenêtre, effrayant le couple à l’intérieur. Plus tard, Patrick fait peur à Bob l’éponge en pensant que le “maniaque” est après lui alors que Bob l’éponge fuit vraiment de lui-même. Cet épisode est une parfaite démonstration de la faible intelligence de Patrick et de Bob l’éponge qui va un peu trop loin avec son empressement et son enthousiasme, ce qui en fait l’un des épisodes les plus drôles.

2 “Shanghaied”

En colère contre le fait qu’une ancre ait frappé sa maison, Squidward décide de donner au propriétaire du navire une idée de lui, suivi de SpongeBob et Patrick. Les bouffonneries sont non-stop cet épisode, et il le rend d’autant plus hilarant. Squidward est jeté dans la “Fly of Despair” tandis que Patrick et SpongeBob font partie de l’équipage du Flying Dutchman pour l’éternité. Ils ne peuvent effrayer personne, naviguer sur un navire ou accomplir les tâches que le Néerlandais veut sauver. Ils tentent de s’échapper mais échouent jusqu’à ce qu’ils arrachent la chaussette de salle à manger du Hollandais, ce qui fait que le Hollandais accepte de leur accorder trois voeux. L’épisode se termine avec Patrick, Squidward et SpongeBob transformés en fruits (il existe d’autres versions de la fin de cet épisode), coincés dans un mélangeur et essayant de distancer le Flying Dutchman.

1 “Survie des idiots”

Bob l’éponge et Patrick apprennent l’importance de l’hibernation dans cet épisode. Enfermés après avoir rendu visite à Sandy, les deux s’amusent en tant que Dirty Dan et Pinhead Larry, jusqu’à ce qu’un Sandy privé de sommeil y arrête violemment. Par la suite, ils luttent pour survivre à la rigueur de l’hiver. Plus ils deviennent glacés, plus le désespoir s’installe, et ils ont l’idée de dépouiller Sandy de sa fourrure pour se réchauffer. Ils risquent certains dommages corporels mais parviennent à le faire juste à temps pour que le printemps s’installe. Sandy les utilise comme fourrure, ce qui ne semble pas trop confortable. Notre partie préférée de cet épisode? Certainement Bob l’éponge et Patrick jouent le rôle de Dirty Dan et Pinhead Larry créant des armes à partir de la neige.

