Les éternels de Marvel Studios mettent fin à leur production

L’actrice Gema Chan, qui joue Sersi dans le film, a partagé sur Twitter que la production du nouveau film Marvel Studios est terminée, ”Les éternels“(L’Éternel). L’annonce de Chanlo est disponible ci-dessous.

Angelina JolieyRichard Maddenen dirige le casting du film en tant que Thena et Ikaris, avec Kumail Nanjianicomo Kingo, Lauren Ridloff en Makkari, Brian Tyree Henry en Phastos, Salma Hayekcomo Ajak, Lia McHughcomo Sprite, Don Leecomo Gilgamesh, Gemma Chancomo Sogneig Keogneigne Kogneigne Kogneigne Chevalier noir.

Créé par Jack Kirby en 1976, The Eternal est une race fictive de surhumains qui apparaît dans les bandes dessinées de l’American Marvel Comics. Ils ont été décrits comme une branche distincte du processus évolutif qui a créé la vie intelligente sur Terre. Les initiateurs originaux de ce processus, la race extraterrestre des Célestes, avec l’intention d’être les protecteurs de la Terre, ce qui les conduit à la guerre inévitable contre leurs homologues destructeurs, les Déviants.

Chlo Zhao (‘The Rider’) réalise le film qui présente un scénario de Matthew et Ryan Firpo. La première est prévue pour le 6 novembre 2020 aux États-Unis, bien qu’une semaine avant (30 octobre) atteigne notre pays.

Dans une interview CCXP fin 2019, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé que le prochain film allait changer et affecter complètement l’ensemble de l’UCM, en plus de nous donner une idée de ce que nous pouvons attendre de l’intrigue et des personnages du film:

“Los Eternos est une épopée qui couvre 7 000 ans d’histoire humaine, a des connotations cosmiques et change tout ce que nous savons de l’UCM. Elle est ambitieuse et nous emmène … d’aujourd’hui à la Mésopotamie, à toutes sortes de lieux et de périodes de temps Cela ne ressemble pas vraiment à ce que nous avons fait auparavant. “

Interrogé sur l’inclusion des Celestials et des Deviants, l’exécutif a confirmé que les deux races extraterrestres figureraient dans le film, les Celestials étant considérés comme une partie très importante de l’intrigue:

“Nous verrons les Célestes dans leur puissance totale, vraie et énorme. Les Déviants sont aussi dans le film. Les Déviants, dans la mythologie du cmic, étaient extrêmement importants pour les Célestes … Nous verrons des Déviants qui ne ressemblent à rien de ce genre. nous avons vu dans les cmics. Ceci est une nouvelle forme de déviants. “

C’est une enveloppe. pic.twitter.com/za0yVQDCfj

– Gemma Chan (@gemma_chan) 4 février 2020