Les ex de Peter Weber viennent de lancer une ombre massive à Kelley Flanagan sur TikTok

Les ex de Peter Weber ont jeté une ombre massive sur Kelley Flanagan avec un TikTok. Sans surprise, Madison Prewett, la plus récente ex-petite amie de Le célibataire, est celui qui a posté la vidéo.

Pendant la quarantaine, Peter a passé du temps avec Kelley. Le couple se connaissait avant la diffusion de The Bachelor, ce qui a fait de Kelley un favori instantané. Mais la mauvaise prise de décision de Peter a empêché Kelley de se rendre dans ses villes natales. Au lieu de cela, Peter a pris le parti des femmes comme Victoria Fuller, qui était couverte de drapeaux rouges, et Madison, qui n’a jamais été bonne pour lui depuis le début. Kelley était dans le public lors de la finale, un choix étrange étant donné qu’elle n’a même pas été invitée aux retrouvailles. Peut-être que la production a senti que Peter avait toujours intérêt à se remettre avec Kelley même si lui et Madison tentaient de faire fonctionner les choses. Cette finale n’a été diffusée que quelques jours avant que le pays ne soit imploré de rester à la maison pour éviter de propager COVID-19. Cela a rendu la datation traditionnelle une tâche difficile. Mais au lieu de réfléchir à la façon dont il peut s’améliorer en tant qu’homme, Peter est retourné à la datation, passant du temps avec la femme qu’il n’aurait probablement jamais dû lâcher en premier lieu.

Madison a posté un TikTok qui impliquait plusieurs ex de Peter de The Bachelor maquillant puis le transmettant à la femme suivante. Les paroles de la chanson disaient: “Je pourrais prendre ton homme si je le veux. Heureusement pour toi, je ne veux pas.” Ceci est un clin d’œil clair à Peter et Kelley. Les femmes ont vu la façon dont il a agi au cours de la saison, et elles sont clairement au-dessus de lui et n’auraient aucun intérêt à sortir avec lui si on le leur demandait.

Il n’y a probablement pas de mauvais sang entre les femmes de la saison de Peter et Kelley, bien qu’elles lui conseilleraient probablement de garder ses distances avec Peter car il a beaucoup de travail à faire pour se comprendre. À tout le moins, il est bon de voir les femmes de sa saison rester proches et se divertir. Et Madison, qui a été forcée de nier ses propres rumeurs de rencontres pendant la quarantaine, a tout à fait ce qui suit sur TikTok. Cette vidéo compte plus de 360 ​​000 likes.

La gravité de la relation entre Peter et Kelley reste à voir. Pour l’amour de Peter, il devrait espérer que ça marche, donc il n’a pas trois ex avec qui il est sorti en dehors de la série.

