Les fans de Bachelor sont convaincus que Kelley Flanagan n’est pas dans Peter

Bien que Kelley Flanagan ait fait sensation au début de la saison de Peter Weber Le célibataire, Sa récente rencontre en tête-à-tête a convaincu les fans qu’elle n’était tout simplement pas dans le rôle principal de cette saison. Peter a acheté son explication pour son manque d’intérêt apparent, mais les fans sont convaincus qu’elle ne fait que rester pour le plaisir et peut-être la gloire, même si elle n’aime pas vraiment le pilote.

Chose intéressante, Peter a rencontré Kelley avant le début de la saison lorsque les deux se sont rencontrés dans un hôtel. Selon Kelley et Peter, des étincelles ont volé lors de leur première rencontre, laissant Peter excité à la possibilité qu’elle se présente sur sa saison. Quand elle est arrivée le premier soir, il semblait vraiment excité de la voir. Bien que Kelley soit l’une des plus calmes de la maison, il est évident que Peter est attiré par elle. Entrant dans leur rendez-vous individuel mercredi soir, cependant, Peter a expliqué que Kelley avait disparu dans le fond au fil des semaines. Il a dit qu’il avait besoin “de voir beaucoup d’elle aujourd’hui”, car il n’était pas entièrement convaincu que Kelley l’aimait vraiment. Bien qu’ils aient eu une longue conversation sur le fait qu’elle n’essayait pas assez fort, les réponses de Kelley ont temporairement apaisé les craintes de Peter et il lui a donné la rose, cimentant sa place dans l’émission pendant une autre semaine.

Même si Peter croyait aux affirmations de Kelley selon lesquelles elle l’aimait, les fans n’étaient pas aussi convaincus. Selon Cosmopolitan, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour expliquer que les sentiments de Kelley pour le pilote avaient définitivement refroidi. Bien que Kelley ait prétendu que l’environnement était bizarre pour elle, ce qui lui rend difficile de mettre en avant tout effort, les fans ont choisi ses expressions faciales pour essayer de dire à Peter: “Elle n’est tout simplement pas ça en toi.” Certains fans ont accusé Kelley d’être venue à l’émission pour des commandites Instagram sans aucune intention de tomber amoureux de Peter, tandis que d’autres ont plaisanté en disant que la malheureuse date avait interrompu ses vacances au Costa Rica. La plupart des fans se sont concentrés sur son absence totale d’expressions faciales, déclarant qu’elle semblait être prise en otage. Pour d’autres téléspectateurs, cependant, son manque d’intérêt pour les liens avec Peter était hilarant et attachant.

Bien que Kelley ne semblait pas intéressée à approfondir sa relation avec Peter, elle n’a pas retenu ses sentiments concernant le drame qui a dominé la saison de Peter. Lorsque Peter a déclaré qu’il avait l’impression que Kelley avait disparu alors que le spectacle se poursuivait, elle a accepté. Cependant, elle n’a pas dit qu’elle ne voulait pas de mariage. Au lieu de cela, elle a explicitement déclaré qu’elle n’était pas sûre que Peter était prêt pour une femme, en disant: “Je suis extrêmement mature pour mon âge.” Kelley a poursuivi: “Et je suis vraiment prêt pour cette étape et il y avait des choses qui ont été interrogées à ce sujet, alors quand cela a été dit, je me suis dit” OK, eh bien je dois clarifier. “” Lorsque Peter a demandé ce qui l’inquiétait à propos de lui, Kelley a répondu: “Tout comme récompenser le drame et des trucs comme ça. Cela m’a un peu énervé. Aucune personne qui devrait être à ce stade ne voudrait même supporter ça.” N’hésitez pas à appeler Peter, elle a également déclaré qu’elle se fiancerait à la fin de l’émission, tant qu’elle se sentirait confiante dans leur relation.

Alors que de nombreux fans ont repris les expressions faciales terne de Kelley, la partie la plus parlante de son rendez-vous avec Peter a été leur conversation. Kelley n’a eu aucun problème à dire au pilote qu’elle n’était pas sûre de son comportement et que la façon dont il traitait les choses l’irritait. Alors que de nombreux candidats à cette émission vantent leur adoration du baccalauréat dans toutes les situations ou éludent de petites plaintes, Kelley a soulevé une grave préoccupation qui affecterait en fait un futur mariage. Peter a laissé entendre qu’elle n’était pas du tout prête pour une relation. La réponse de Kelley prouve qu’elle est très prête pour le mariage, mais probablement pas avec Peter.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

