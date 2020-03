Les fans de Green Lantern & Hulk Crossover sont totalement manqués

Ils peuvent partager un schéma de couleurs similaire, mais DC La lanterne Verte et Marvel Ponton ont rarement croisé la route, malgré des croisements fréquents entre les deux sociétés. Les fans aux yeux d’aigle se souviennent peut-être que les deux hommes se sont brièvement battus dans Unlimited Access # 1 lorsque le héros de saut de dimension Access a accidentellement transporté le sauvage Hulk à Coast City, ce qui l’a amené à entrer en conflit avec la lanterne verte de Hal Jordan.

Cependant, les deux personnages sont apparus plus tard dans le même livre. Et bien que la plupart des fans s’attendent à ce que leur deuxième rencontre soit encore plus épique (et destructrice) que leur première rencontre, la réunion a en fait eu lieu lorsque les deux personnages étaient à leur plus faible.

La rencontre s’est en fait produite dans les années 1990 lorsque le psychiatre de Bruce Banner, Doc Samson, a réussi à fusionner les nombreuses personnalités de Hulk dans l’esprit de Bruce en un seul être connu populairement sous le nom de «Professor Hulk» (ou «Smart Hulk» dans Avengers: Endgame). Ce Hulk avait l’intelligence et la personnalité de Banner, le corps et la force du Hulk vert, et la ruse et l’attitude du Hulk gris. Bien que cela semblait être l’expression ultime de la force et de l’intelligence de Hulk, Banner, craignant qu’il puisse encore perdre le contrôle, a inconsciemment inclus une protection psychique dans ce nouveau Hulk.

Pour empêcher le «professeur Hulk» de devenir trop puissant, Banner a fait revenir Hulk à sa forme humaine impuissante s’il se mettait trop en colère. Ce nouveau «Hulk» parlait et agissait comme le sauvage Hulk vert mais n’avait la force de soutenir aucune de ses menaces. Bien que le professeur Hulk soit normalement resté calme pendant la bataille, dans The Incredible Hulk # 425, il voit sa femme Betty Ross Banner devenir gravement blessée et devenir si enragée qu’il se transforme en «bannière sauvage».

Le numéro suivant voit «Savage Banner» enfermé dans un établissement psychiatrique où Doc Samson essaie de le joindre. Cependant, Banner s’échappe brièvement et traverse l’asile où il renverse un malade mental aux cheveux bruns qui prétend que la moindre perturbation de sa concentration pourrait faire s’effondrer toute réalité. Samson prend plus tard l’homme et l’appelle «M. J. ” Bien qu’il n’apparaisse que dans une poignée de panneaux, les fans de DC comics ont immédiatement reconnu le patient comme Hal Jordan, la plus grande lanterne verte de tous les temps.

Pour comprendre le gag de vue de Hal Jordan dans une institution psychiatrique avec Hulk, les lecteurs doivent comprendre ce qui se passait simultanément dans les bandes dessinées de Green Lantern de DC. Au cours des années 1990, Hal Jordan est devenu fou après avoir été témoin de la destruction de sa maison, Coast City, et a pris l’identité supervillaine de Parallax. Il a volé des anneaux de puissance à d’autres lanternes vertes (qu’il a tuées) et a essayé d’utiliser le pouvoir pour réécrire l’histoire et inverser la destruction de sa maison.

Cela le met en conflit avec la Justice League (et la nouvelle Green Lantern, Kyle Rayner), et Jordan est finalement «tué» par Green Arrow (bien qu’il serait plus tard ressuscité en tant que Spectre et deviendrait à nouveau Green Lantern une fois «Parallax »A été reconverti en une force étrangère qui possédait la Jordanie).

Au moment de la publication de The Incredible Hulk # 426, aucun de ces événements ultérieurs ne s’était encore produit, alors les lecteurs étaient perplexes de voir Hal Jordan apparaître dans l’univers Marvel en tant que patient mental délirant. L’artiste Liam Sharp s’est assuré de dessiner Jordan avec des mèches blanches dans les cheveux (révélé plus tard comme un signe de Parallax possédant Jordan) tandis que l’écrivain Peter David avait «M. J. ” prétendre que son «anneau de puissance» le protégeait de tout mal et qu’il avait ramené Doc Samson à la vie (un coup à la tentative de DC Jordan de ressusciter Coast City).

Il y a cependant des chances que le «M. J. ” qui est apparu dans “The Incredible Hulk” n’est pas une lanterne verte déplacée dimensionnellement, mais son homologue non motorisé dans l’univers Marvel. Marvel a une histoire de laisser des versions non motorisées de héros DC apparaître dans des rôles de camée (Clark Kent couvre régulièrement des événements d’actualité pour Marvel et Bruce Wayne a déjà essayé de séduire Mary Jane Watson). Hal Jordan, malheureusement, semble avoir obtenu le bout du bâton car son homologue est un malade mental délirant qui pense seulement qu’il est un La lanterne Verte.

