Les fans de Star Wars ont deviné le sabre laser de Rey en 2014

Guerres des étoiles les fans avaient deviné la torsion du sabre laser de Rey dans Star Wars: The Rise of Skywalker en 2014, un an avant la sortie de Star Wars: The Force Awakens. En tant que personnage qui a plus que prouvé ses compétences en utilisant un bâton comme charognard sur Jakku, il était logique que JJ Abrams paie cette configuration à un moment donné au cours de son mandat de trois épisodes.

Tout au long de la majorité de Star Wars: The Force Awakens, l’arme de choix de Rey était son quarterstaff récupéré. Sa seule source de défense alors qu’elle vivait seule sur Jakku, le personnel de Rey est devenu quelque peu emblématique de son personnage, malgré le fait qu’elle ait finalement opté pour l’ancien sabre laser d’Anakin Skywalker à la fin du film, dans tout Star Wars: The Last Jedi, et pour la majorité de Star Wars: The Rise of Skywalker – jusqu’aux dernières minutes où elle a révélé son tout nouveau sabre laser, fabriqué à partir de la poignée de son personnel d’origine. Soit dit en passant, certains fans dévoués l’avaient prédit en 2014.

Connexes: Star Wars: Rey est nouveau [SPOILER] In Rise of Skywalker expliqué

Bien qu’il aurait été presque impossible de prédire que la couleur de la lame du sabre laser de Rey serait jaune (cela n’aurait pas été une supposition éclairée, mais une chance), il était juste que la capacité de Rey avec un personnel finisse par un gain. Et ça l’a fait. Les ventilateurs et les pannes de teasers de divers points de vente ont attiré l’attention sur le fait que le personnel de Rey ressemblait à la poignée d’un sabre laser et – environ cinq ans plus tard – il s’est avéré qu’ils avaient raison.

Par ailleurs, la conception finale du sabre laser de Rey n’a pas été finalisée avant le développement de Star Wars: The Rise of Skywalker. Cependant, selon la rumeur, le projet de Colin Trevorrow pour sa version de Star Wars 9 incluait une version du dernier sabre laser de Rey qui a été utilisée beaucoup plus tôt dans l’histoire. La principale différence, selon l’art conceptuel divulgué du film, était qu’il s’agissait d’un sabre laser à double lame avec des lames bleues. Il était censé être un hybride du sabre laser de Luke Skywalker et de son personnel.

Bien que certains fans aient été déçus de voir la révélation du dernier sabre laser de Rey enregistré pour la toute fin du film, c’est toujours un gain satisfaisant. C’était une occasion manquée de suivre le parcours de Rey pour devenir Jedi sans utiliser un outil avec lequel elle a déjà fait ses preuves. Cela dit, même Abrams lui-même a évoqué le fait qu’il serait impossible de plaire à tout le monde. Le fait qu’elle ait été payée est assez satisfaisant.

Plus: Tous les films de Star Wars, classés du pire au meilleur (y compris Rise of Skywalker)

Source: Den of Geek