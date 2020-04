les fans demandent la première de Disney +

De nombreux films ont été touchés par la pandémie mondiale. Les New Mutants, clairement, en font partie. Une fois de plus, le film ne parvient pas à avoir de la chance et les fans demandent à Disney + de le sortir dans son catalogue.

Depuis que Marvel Il a construit son grand empire il y a un peu plus d’une décennie, les films de super-héros sont devenus très courants au cinéma. Chaque année, nous avons une certaine quantité de bandes qui atteignent le grand écran et cela allait être l’occasion de Les nouveaux mutants. Cependant, le film a dû être interrompu en raison du coronavirus, et pour cette raison, les fans demandent que sa première soit sur Disney +.

Le tournage de Les nouveaux mutants Il a commencé mi-2017 et s’est terminé en septembre de la même année. Renard J’avais prévu une première pour 2018, cependant, les reprises ont fait leur chose et reporté l’arrivée dans les salles, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Avec l’achat de Fox aux mains de Disney, la bande a de nouveau subi quelques retards; Il était prévu pour le 3 avril 2020, mais cette fois, la pandémie de COVID-19 a réussi à le retirer de la carte. Pour l’instant, il n’y a pas de date confirmée.

La grande commande des fans

Les nouveaux mutants Il nous présente des personnages célèbres de la bande dessinée, mais inconnus dans les films. Il met en vedette Maisie Williams dans Wolfsbane, Anya Taylor-Joy dans Magik, Charlie Heaton dans Cannonball, Henry Zaga dans Sunspot et Blu Hunt dans Mirage. Ce nouvel épisode est responsable de l’expansion de l’univers des X-Men, et raconte l’histoire de ces mutants alors qu’ils sont obligés de rester dans un établissement secret pour être étudiés. Les jeunes devront faire face à leurs peurs les plus profondes s’ils veulent survivre et s’échapper.

Au milieu du retard du coronavirus, les fans ont décidé de se faire entendre sur les réseaux sociaux et ont demandé à Disney de présenter le film en avant-première sur sa nouvelle plateforme de streaming ou même sur Hulu.

“Cher Disney, il suffit de lancer The New Mutants sur Disney Plus ou Hulu, bon sang”, lit l’un des messages. Un autre a écrit: “Disney devrait simplement lancer The New Mutants en ligne. Je suis prêt à payer quoi que ce soit à ce stade. “

