Les fans veulent Christopher Nolan comme réalisateur

Votre nom est l’un des derniers films d’animation les plus réussis. Il y a longtemps, il a été annoncé que ce film japonais allait avoir un remake en live-action, avec Marc Webb comme réalisateur. Cependant, les fans demandent à Christopher Nolan dans la direction.

En 2016, il est sorti en salles Kimi no Na Wa, mieux connu sous le nom Votre nom, un film d’animation d’origine japonaise qui est devenu un succès mondial. La bande a été réalisée par Makoto Shinkai, et comme prévu, Hollywood a décidé de réaliser un remake en direct. Bien qu’il y ait plusieurs raisons pour lesquelles la bande n’a pas besoin d’un remake, l’idée semble tenir. Et donc, les fans demandent Christopher Nolan en tant que directeur.

Votre nom c’est l’histoire des lycéens Mitsuha et Taki, deux parfaits inconnus qui vivent leur vie de manière très différente. Mais une nuit, ils ont changé de place de façon inattendue. Mitsuha se réveille dans le corps de Taki et lui dans le sien. Cet étrange incident continue de se produire au hasard et vous devez tous les deux ajuster votre vie ensemble. Malgré les inconvénients, leur méthode fonctionne. Ils se connectent et communiquent via des notes, des messages et, surtout, une empreinte digitale. Quelque chose change quand un cerf-volant éblouissant illumine la nuit et ils se cherchent tous les deux en souhaitant quelque chose de plus: l’occasion de vraiment se rencontrer.

Sans surprise, chaque fois qu’un hit étranger devient viral, Hollywood décide de faire un remake américain. Il y a quelques mois, il a été annoncé que Marc Webb (The Amazing Spider-Man) allait être en charge de la direction. Mais, les fans ne sont pas tellement d’accord avec cette décision.

Christopher Nolan en tant que réalisateur?

Pour beaucoup, une action en direct de Votre nom sonne comme une mauvaise idée. Hollywood a une longue histoire d’adaptations inspirées de l’anime ratées, un détail non moins important à retenir. Cependant, il semble que le projet progresse avec Marc Webb et personne ne peut l’éviter.

Malgré ce qui précède, certains ne conviennent pas que Webb Reprenez l’action en direct et faites des efforts pour l’empêcher. Un utilisateur de Change.org, Byron Yu, a pris la plate-forme pour lancer la pétition “Christopher Nolan dirige l’action en direct de votre nom (film)”, et bien que le soutien ne soit pas impressionnant, il se distingue comme une initiative inhabituelle ces derniers jours.