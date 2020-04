Les fans veulent la coupe R des Gardiens de la Galaxie Vol.2

Les fans veulent que les studios Marvel sortent la bombe F de Guardians of the Galaxy Vol.2

Un groupe de fans sur Reddit appelle au lancement de Gardiens de la Galaxie Vol.2 qui présente Rocket Raccoon disant des tacos dans une scène.

Le directeur de Gardiens de la GalaxieJames Gunn a acquis une réputation pour son utilisation d’un langage fort, parfois inapproprié, qui lui a causé des ennuis avec Disney et a compromis son avenir dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, le penchant du réalisateur pour le blasphème a poussé certains fans à exiger une version potentiellement cotée R de Guardians of the Galaxy Vol.2 basée sur une scène de Rocket Raccoon.

Dans un article sur Reddit, quelqu’un a prétendu que Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt) avait une ligne dans Guardians of the Galaxy Vol.2 qui a été changée de “putain, ouais, c’est cool” à “enfer ouais, c’est cool” . Bien que plus tard, James Gunn ait abattu cette théorie sur Twitter, bien qu’il ait ensuite ajouté plus de carburant au feu pour son héritage de bombe F.

“J’ai des photos de Rocket volant avec Baby Groot, après avoir dit:” Il a souhaité la bienvenue aux fichus Gardiens de la Galaxie … seulement il n’a pas dit “merde”, a révélé Gunn. “Et puis, quand il s’envole, il se tourne vers Baby Groot, irrité, et dit:” Nous devrons être sérieux au sujet de votre langue! “” Nous l’encourageons même en post viz. “

Cette révélation a alimenté la demande de Reddit que Marvel Studios lance le #ReleaseTheFuckCut. Compte tenu de l’étendue de cette scène remplie de jurons dans le processus de production, il est fort possible qu’elle existe d’une manière ou d’une autre déjà éditée. Cependant, les chances que Marvel et Disney le lancent un jour sont plutôt minces.

Le hashtag lui-même est une sorte de blague. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus d’appels à la publication de coupures de réalisateurs de films de super-héros populaires, tels que Justice League et Suicide Squad. Comme ces films, il est incroyablement peu probable qu’un “Fuck Cut” des Gardiens de la Galaxie Vol.2 soit publié. Disney et ses filiales les plus prospères ont généralement évité une telle grossièreté dans leurs plus grands films.

Pourtant, étant donné la popularité de Rocket Raccoon, il y a des gens qui aimeraient le voir se déchaîner juste par curiosité. Jusque-là, les fans ne peuvent qu’imaginer que Rocket déchaîne un torrent de bombes f, ce qui n’est honnêtement pas si difficile.

Écrit et réalisé par James Gunn, Guardians of the Galaxy Vol.3 n’a actuellement pas de date de sortie. Cependant, le film devrait commencer sa production en février 2021.

Vous pouvez voir la scène à laquelle James Gunn fait référence dans cette bande-annonce présentée dans le film

