Les Fantastic Four rencontrent un nouvel aîné de l’univers Marvel

La première famille de Marvel, The Fantastic Four, rencontrera un nouvel ancien de l’Univers

Marvel Comics prévoit de lancer une paire de plans uniques d’Empyre # 0 pour The Avengers et The Fantastic Four qui ajouteront un arc supplémentaire au grand événement 2020 de l’éditeur. Fantastic Four: Empyre numéro 0 du scénariste Dan Slott (Fantastic Four, Tony Stark: Iron Man) et de l’artiste R.B. Silva (Powers of X), vous verrez comment la première famille Marvel rencontrera un membre caché des Anciens de l’Univers.

Profiteer se révèle comme un aîné de l’univers, une puissante race d’êtres cosmiques, certains de ses membres comprennent le collectionneur, le grand maître et Ego la planète vivante, des personnages que nous avons vus en action dans l’univers cinématographique Marvel.

“Empyre commence par une explosion: les Avengers et les Fantastic Four sont confrontés à une menace de deux fronts, avec deux stratégies différentes, et ces problèmes permettront aux lecteurs de voir comment ils y sont arrivés”, a déclaré Al Ewing dans un communiqué. «Alors que les Avengers rencontrent de vieux amis et que les Fantastic Four en rencontrent de nouveaux, les deux équipes seront confrontées à des choix difficiles et à la preuve de leur caractère d’équipe. C’est le meilleur moyen d’entrer dans la tête des Avengers et des Fantastic Four avant le début de l’action principale. »

Marvel a présenté de nouveaux anciens de l’univers ces dernières années, avec la fille de Grand Maître, Voyager et Challenger, qui fait ses débuts dans la série d’événements hebdomadaires des Avengers, “No Surrender”. L’arc de l’histoire a révélé que Challenger était le premier grand maître, mais il a perdu son nom en En Dwi Gast / Le grand professeur, lors d’un de ses nombreux jeux. Quant à Voyager, le Grand Maître l’a plantée dans les Avengers en tant qu’espionne, jusqu’à ce qu’elle change de camp pour faire équipe avec les héros les plus puissants de la Terre.

Vous pouvez voir les couvertures de Fantastic Avengers and Four: Empyre Nº 0 ci-dessous

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia pourchassé par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.