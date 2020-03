Les films Awful Ewoks commencent à devenir Canon dans Battlefront 2

Une nouvelle mise à jour pour les EA Star Wars: Battlefront 2 a mis les Ewoks jouables du jeu au premier plan – et, avec eux, une capacité qui fait partie du terrible canon des films Ewok de Star Wars. La capacité Wistie Pouch de l’Ewok fait référence à une espèce extraterrestre vue pour la première fois dans le film mal reçu, conçu pour la télévision, Caravan of Courage: An Ewok Adventure.

Caravan of Courage et sa suite, Ewoks: The Battle for Endor, asseyez-vous avec le tristement célèbre Star Wars Holiday Special parmi les créations les plus honteuses de Star Wars avant Disney. Sorti en 1984, Caravan of Courage suit Mace et Cindel, deux enfants dont la famille s’est écrasée sur Endor avant les événements du Retour du Jedi. Les enfants sont rejoints par un groupe d’Ewoks et se lancent dans une mission pour sauver leurs parents du géant étranger Gorax. Le film souffre de problèmes majeurs de rythme et de narration, avec des événements étranges et mystiques inexpliqués, qui ne sont suivis que de sections particulièrement ennuyeuses où les détails de base de l’intrigue sont expliqués à travers la narration.

Bien que Disney ait effacé les films Ewok et tous les autres matériaux de l’Univers élargi du canon de Star Wars en 2012, des éléments de Caravan of Courage (tels que le Gorax susmentionné) ont commencé à apparaître dans les documents officiels dès le livre de référence Ultimate Star Wars de 2015. En avril 2018, EA et DICE ont ramené pour la première fois l’un des éléments inconnus de Caravan dans le canon avec le mode Ewok Hunt de Battlefront 2. Les guerriers titulaires d’Ewok Hunt sont capables de lancer des poches Wistie, libérant des créatures ressemblant à des lucioles qui endommagent et désorientent les ennemis. Bien qu’ils puissent sembler être de simples insectes, les Wisties sont en fait de petites créatures humanoïdes qui ressemblent à des fées, introduites pour la première fois dans Caravan of Courage.

La nouvelle mise à jour de Battlefront 2 Age of Rebellion a introduit le chasseur Ewok dans tous les modes comme l’une des classes de renforcement des rebelles, ce qui signifie que les joueurs voient maintenant plus de Wisties dans l’air que jamais auparavant. Selon DICE, le directeur de la conception de jeux de Battlefront 2, Manuel Llanes, pensait à l’origine que les Ewoks pouvaient utiliser une sorte de poudre non létale à distance pour endommager les ennemis à distance, mais Lucasfilm a suggéré les Wisties à la place. Dans Caravan of Courage, une reine Wistie aide le groupe de sauvetage à distraire le méchant Gorax, ce qui rend sa capacité de désorientation dans Battlefront 2 appropriée.

Le Battlefront original d’EA 2015 incluait auparavant une référence à Caravan of Courage, avec une grotte peuplée d’araignées géantes et une cage en bois suspendue (similaire à celle utilisée par le Gorax pour contenir Mace et les parents de Cindel), mais les araignées géantes sont loin d’être aussi un ajout dramatique comme les Wisties féeriques, potentiellement sensibles. Une autre créature de film Ewok non sensible a été transformée en canon avant Battlefront 2, car The Battle for Endor Blurrgs est apparu dans Star Wars: The Clone Wars en 2009 – et, plus tard, des blurrgs sont apparus dans The Mandalorian – bien que ce soit avant que Disney n’apporte son attitude plus stricte. vers ce qui pourrait être considéré comme canon. Les Wisties de Battlefront 2 semblent avoir ouvert la porte à des apparitions plus canoniques de créatures de films Ewok intelligentes, cependant, car le dessin animé Star Wars: Forces of Destiny présentait un Gorax moins d’un mois après la publication de la mise à jour Ewok Hunt.

Star Wars: Battlefront 2 sorti le 17 novembre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

