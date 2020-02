Les films de science-fiction ne sont toujours pas surpassés 2001: une odyssée spatiale

Stanley Kubrick’s 2001: Une odyssée de l’espace est toujours le meilleur et le plus important film de science-fiction de tous les temps, et les films de science-fiction modernes n’ont pas encore dépassé ce que le réalisateur de 1968 a pu faire. Bien sûr, il y a eu récemment des films de science-fiction intelligents, dont Ex Machina, Annihilation, Arrival et Blade Runner 2049, et le genre a été popularisé avec des franchises de plusieurs milliards de dollars comme Star Wars et Star Trek; même le MCU peut être considéré comme de la science-fiction. Mais il faudrait remonter jusqu’à la métropole de Fritz Lang (1927), qui est considérée comme le premier film de science-fiction de tous les temps, pour trouver un film aussi audacieux, révolutionnaire et influent que 2001: une odyssée spatiale.

Écrit par Kubrick et le célèbre auteur de science-fiction Arthur C. Clarke, 2001: l’intrigue principale d’une Space Odyssey commence avec la découverte d’un monolithe sur la lune, et après enquête, un signal radio assourdissant est émis. L’histoire reprend plus tard lorsque Dave Bowman (Keir Dullea) et Frank Poole (Gary Lockwood) sont en mission dans l’espace lointain à Jupiter, révélé plus tard comme une enquête plus approfondie sur le signal radio lunaire du monolithe. La majeure partie de la durée du film comprend le conflit de Dave et Frank avec HAL 9000 (exprimé par Douglas Rain), l’intelligence artificielle défectueuse de leur navire, qui montre des signes de conscience de soi.

Un chef-d’œuvre du genre science-fiction, 2001: A Space Odyssey a été révolutionnaire dans son exploration de thèmes complexes, sa prescience et son langage visuel. Non seulement il se présente toujours comme un film cérébral et visuellement époustouflant, mais il a depuis changé le genre, bifurquant les films de science-fiction en deux catégories principales, et même le meilleur des dernières années n’a pas approché ce que 2001: une odyssée de l’espace a pu accomplir.

What Made 2001: A Space Odyssey Un film de science-fiction révolutionnaire

Lorsque Kubrick a approché Clarke pour collaborer en 2001: A Space Odyssey, il a dit qu’il voulait faire un film sur «la relation de l’homme à l’univers». C’est à peu près un concept aussi ambitieux que possible, et cela est démontré dans deux principaux sections du film. Le prologue décrit ce que le film appelle «L’aube de l’homme», qui met en scène une tribu de singes interagissant avec un monolithe des millions d’années avant l’action principale du film. Les visuels impliquent que le monolithe confère aux singes une intelligence humaine – la capacité de raisonner et d’utiliser des outils – ce qui conduit à l’éventuel voyage de l’humanité vers l’espace. Une telle question élémentaire – d’où venons-nous? – est répondu en 2001: A Space Odyssey.

La deuxième question profondément philosophique explorée dans le film est ce qui rend les humains humains? Grâce à la conscience de soi de HAL 9000, le film se demande où est tracée la ligne de la personnalité. HAL manifeste des sentiments d’autosatisfaction lorsque sa fonctionnalité est remise en question, d’agence personnelle lorsqu’il conspire contre les membres de l’équipage et de douleur et de peur lorsque Dave l’arrête – ou tout cela ne fait-il partie que de sa programmation? La singularité, ou la conscience de soi de l’intelligence artificielle, a été un sujet fréquent de films de science-fiction, notamment Ex Machina, AI: Intelligence artificielle et même la série Terminator, mais elle a été explorée pour la première fois en 2001: A Space Odyssey.

Il est impossible de sous-estimer à quel point cela est avant-gardiste. La première IA rudimentaire a été développée en 1955, donc en 1968, le concept de l’IA était si nouveau et de pointe. Bien que les films et la télévision aient dépeint des robots humanoïdes, y compris celui de Metropolis, la conscience dans un ordinateur désincarné n’était pas un territoire introduit dans le film. Et considérant que la plupart des Américains se promènent avec un type d’IA dans leurs poches – bien que pas conscient de soi, bien sûr – que 2001: Une odyssée spatiale a prédit que l’omniprésence de l’intelligence artificielle ajoute à l’éclat prémonitoire du film.

2001: A Space Odyssey était également un film visuellement époustouflant, remportant facilement l’Academy Award for Best Visual Effects. Il capture l’espace de manière réaliste avec des mouvements lents et patients et l’absence totale de son. Dans les moments culminants du film, Dave passe par ce qui est probablement un trou de ver (le film ne dit jamais directement), qui était encore une fois une théorie scientifique récente, et les lumières kaléidoscopiques qui remplissent le cadre ont inventé le langage visuel pour les trous de ver qui a été répété dans Star Trek: Deep Space Nine, Contact et Interstellar, pour n’en nommer que quelques-uns.

2001: A Space Odyssey peut sembler daté maintenant – il a une version des années 60 de conception de production futuriste et des séquences au rythme lent qui ne sont pas aussi frénétiques que la plupart des aventures spatiales post-Star Wars – mais quand il est sorti, ce n’était vraiment jamais -événement inédit qui a influencé une grande partie de ce qui a suivi.

Comment les films de science-fiction ont changé depuis 2001: une odyssée spatiale

Depuis 1968 et 2001: sortie d’une Space Odyssey, il y a eu une explosion de science-fiction sur film. D’une manière générale, le genre a été divisé en deux catégories générales: la science-fiction réaliste et la science-fiction fantastique. Il ne faut pas supposer qu’il y a plus de prestige dans la science-fiction réaliste que dans la fantaisie. Après tout, à son meilleur, la franchise de science-fiction fantastique Star Trek, qui prend de grandes libertés avec les lois de la physique, vise des thèmes philosophiques résonnants aussi ambitieux que 2001: A Space Odyssey, et de la science-fiction réaliste comme Ad Astra était un slog qui n’a pas réussi à relier sa prémisse ambitieuse à une intrigue cohérente.

Dans la plupart des cas, la science-fiction réaliste utilise 2001: le langage visuel et auditif d’une Odyssée de l’espace: l’espace n’a pas de son et les navires se déplacent délibérément. Beaucoup essaient de reproduire 2001: les thèmes philosophiques d’une Odyssée de l’espace: Ex Machina parle d’une IA sensible qui devient dangereuse et manipulatrice; Le contact concerne la recherche de sens dans un vaste univers; L’arrivée prend au sérieux les interactions entre les humains et les visiteurs extraterrestres et joue avec la nature même du temps, tout comme la conclusion de 2001: une odyssée de l’espace.

Mais c’est le sous-genre de la science-fiction fantastique qui a connu la plus forte croissance, dominant le marché du film depuis quelques années. La franchise Star Wars, le MCU et Avatar figurent chacun parmi les dix meilleurs grossistes au box-office des dix dernières années, et le langage visuel et les intrigues de ces films sont des pastiches d’autres genres. À bien des égards, ce sont des westerns spatiaux, tout comme la série originale de Star Trek a été lancée pour la première fois, et les batailles entre vaisseaux spatiaux sont des combats de chiens d’avion avec des faisceaux laser au lieu de munitions. Les thèmes philosophiques profonds ne sont pas absents de la science-fiction fantastique: Avatar et Thor: Ragnarok concerne l’éthique de la colonisation; Event Horizon est un film profondément existentiel sur la place des humains dans un univers insensible.

L’effet de somme de cette surabondance de science-fiction est double. Premièrement, l’incroyable popularité de la science-fiction fantastique a éduqué les masses sur la science théorique. Les théories de la physique quantique comme le multivers et la relativité et les progrès technologiques comme l’intelligence artificielle et les voyages dans l’espace lointain sont presque omniprésents dans l’imagination populaire. Deuxièmement, la fiction spéculative permet au public et aux créateurs de s’engager dans des types de scénarios «que se passerait-il si» que d’autres formes de drames n’abordent pas également. Poser des questions sur la nature de la personnalité ne se limite pas à la science-fiction, mais ces questions peuvent être dramatiquement plus dramatiques lorsqu’elles sont placées dans des environnements d’un autre monde. Alors que la société se catapulte dans un nouvel âge dominé par la technologie, la science-fiction existe à la fois comme un avertissement et un objectif. La technologie rendra-t-elle l’humanité aussi impuissante que les personnages de Wall-E ou inaugurera-t-elle l’utopie de Star Trek?

Pourquoi 2001: une odyssée spatiale est toujours le meilleur film de science-fiction

2001: A Space Odyssey reste le meilleur film de science-fiction de tous les temps. C’est un voyage captivant et stimulant avec des surprises à chaque tournant. Tout, de la torsion intelligente de la lecture des lèvres de HAL par Dave et Frank à la bataille des esprits entre l’homme et la machine aux visuels psychédéliques de la séquence de trous de ver fait de 2001: A Space Odyssey une fête hypnotique. S’il sortait aujourd’hui, il attirerait toujours un public averti.

Mais dans le contexte de 1968, c’est vraiment extraordinaire. Il est difficile de nommer un film récent qui a dramatisé les effets d’une technologie conçue uniquement au cours des deux dernières décennies. La science-fiction a toujours cherché des percées dans la science pour le fourrage pour le théâtre, mais la plupart des films récents ont joué avec des questions débattues dans les communautés scientifiques au début du XXe siècle comme l’IA et la relativité quantique – sujets que 2001: une odyssée de l’espace explorée il y a plus de cinquante ans .

2001: A Space Odyssey a réussi à être à la fois avant-gardiste et emblématique, un pionnier et intemporel. Avec sa portée philosophique profonde, ses visuels époustouflants et sa prescience, l’opus révolutionnaire de science-fiction de Stanley Kubrick n’a pas seulement inspiré la récolte de films de science-fiction qui l’ont suivi, 2001: Une odyssée de l’espace reste le meilleur du genre.

