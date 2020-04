Les films de super-héros les plus influents de tous les temps

Et c’est parti! Alors que les nouvelles en provenance d’Hollywood ont ralenti à un filet, nous, chez 411mania, continuons à nous amuser. J’espère que vous appréciez.

Cette semaine, nous regardons les films de super-héros les plus influents. Nous parlons d’un impact positif, vous ne verrez donc pas Elektra, Howard the Duck, Catwoman, Batman Forever ou un certain nombre d’autres films de super-héros mal faits.

Avant de nous lancer, prenons un moment pour dire que Flash Gordon des années 1980 obtient un signe de tête pour avoir l’une des chansons à thème les plus accrocheuses de tous les temps.

Pour beaucoup, Superman de 1978 est ce qui a tout déclenché. Le film de Richard Donner n’était pas le premier film de super-héros mais il l’a certainement évolué au point d’être pris au sérieux par le public. Donner’s Superman était respectueux du matériel source et Christopher Reeve est toujours le bar auquel tout le monde tente de s’élever. Même avec les effets spéciaux d’aujourd’hui, Superman se tient debout avec certaines des meilleures séquences de vol et le film a un vrai cœur.

L’opposé de Superman, Batman, n’était pas étranger au public, mais Batman de 1989 a attiré l’attention de tout le monde et a effacé la réputation de camp du Dark Knight, grâce à l’émission de télévision des années 1960. La vision de Tim Burton a ouvert la porte à de futurs films de super-héros et la représentation de Jack Nicholson du Joker est toujours considérée comme l’un des meilleurs méchants sur grand écran.

Ensuite, nous avons le casting de Michael Keaton en tant que Bruce Wayne / Batman. Grâce aux médias sociaux, tout casting est examiné dans les secondes qui suivent son annonce, mais à l’époque, les fans l’avaient… pas vraiment. Les appels téléphoniques et les lettres concernaient l’ampleur des plaintes, mais même les médias avaient des doutes sur Keaton, qui jusque-là était plus connu pour ses talents de comédien. Sa performance a rapidement mis fin à ces hésitations et constitue un excellent exemple de ne pas juger le casting avant de voir le produit fini sur grand écran.

Bien que négligée, la lame de 1998 mérite d’être mentionnée. Le film était un regard plus sombre sur les propriétés de la bande dessinée et est devenu un succès commercial en récoltant 70 millions de dollars au box-office américain et 131,2 millions de dollars dans le monde et a offert un aperçu de ce qui allait arriver.

Malheureusement, les films de super-héros étaient toujours considérés comme légers et ce n’est qu’en 2000 que les X-Men ont commencé à se faire remarquer. Avec un large casting comprenant Anna Paquin, Ian McKellen et Patrick Stewart, il a lancé une franchise qui est toujours d’actualité aujourd’hui. Pour le meilleur ou pour le pire.

Le Spider-Man de 2002 a profité du nouvel éclairage et est devenu le premier à franchir la barre des 100 millions de dollars au box-office en un seul week-end, établissant un record à 114 millions de dollars. Succès financier et critique, il a fini avec 821,7 millions de dollars dans le monde et était le troisième film le plus rentable de 2002 et le 56e film le plus rentable de tous les temps (septième au moment de la sortie). Le film a participé à la 75e cérémonie des Oscars pour les meilleurs effets visuels et le meilleur son. Cela a mis Hollywood en garde contre le fait que les films de super-héros pouvaient être de véritables superproductions.

Batman Begins 2005 de Christopher Nolan s’est appuyé sur cela et a commencé l’une des trilogies Batman les plus débattues. La vision de Nolan a ouvert les possibilités infinies de lieux où vous pourriez emmener des super-héros et sa trilogie a établi une référence pour les futurs cinéastes.

Avancez rapidement vers Iron Man en 2008 et vous avez les graines de la grande puissance de Marvel. Il a lancé un univers partagé soigneusement planifié et parfaitement exécuté qui a connecté les héros et a culminé dans The Avengers qui a culminé dans Endgame. Bien que les films à partir de ce moment puissent avoir leurs problèmes, ce qui ne peut être nié, c’est qu’ils se sont enfermés dans ce que le public aime, les critiques aiment et font de l’argent à chaque fois. Nous discuterons de ces films dans des décennies. Sérieusement. 411mania 2050 me fera faire une chronique sur “Comment Avengers Endgame a changé le cinéma pour le pire”. Mettez-le en signet.

Ensuite, nous avons des films comme Deadpool, qui a renversé le film de super-héros sur son oreille et a montré que vous pouviez faire une entrée cotée R sur le terrain et toujours trouver le succès. Non seulement cela, il a brisé le 4ème mur et correctement mélangé humour et action à l’écran. Cela a ouvert la porte à de nouvelles façons de commercialiser des films comiques et le box-office de 783,1 millions de dollars montre que Deadpool pourrait être sur quelque chose.

Avant de vous lancer dans les commentaires sur le fait que The Crow soit noté R, je parle d’un véritable crossover grand public.

Guardians of the Galaxy était un autre film qui équilibrait l’humour et l’action avec un casting d’acteurs et d’actrices peu connus entre les mains d’un réalisateur qui n’attendait que de montrer au monde son jeu A.

En ouvrant encore plus les portes, l’influence de Wonder Woman se fera sentir au fil du temps. Tu ne me crois pas? Attends. Même accord avec Black Panther.

Selon vous, quel film de super-héros a influencé les autres?