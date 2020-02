Les films qui nous ont fait revenir à Netflix pour la saison deux

Netflix apporte plus d’histoires derrière des films emblématiques à ses abonnés, en commandant une deuxième saison de The Movies That Made Us. La société Nacelle, qui produit la série, a annoncé jeudi qu’elle apporterait plus d’épisodes des docuseries. Vous pouvez voir la vidéo d’annonce ci-dessous.

La première saison de The Movies That Made Us a raconté les histoires derrière Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters et Die Hard avec des interviews du casting et de l’équipe. Il n’y a aucun mot sur les films que la deuxième saison couvrira, ni le nombre d’épisodes.