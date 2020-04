Les frères Russo partagent les coulisses de Hulk

Petit à petit, de nouveaux secrets du tournage de l’aboutissement de la saga Infinity de Marvel Studios ont été dévoilés. La quarantaine étant à son comble, les réalisateurs du film Avengers: Fin de partie, Joe et Anthony Russo, en ont profité pour organiser une expérience qui a permis à des millions de fans de voir le film et d’interagir avec eux en même temps et à distance. Pendant la coexistence virtuelle, le duo de cinéastes a partagé les coulisses montrant l’enregistrement d’une scène de Hulk.

Plus précisément, ils ont partagé un moment où Bruce Banner est assis dans une cafétéria avec ses collègues Scott Lang, Steve Rogers et Natasha Romanoff, discutant de la possibilité de faire le casse tout en leur permettant de terminer Thanos. Au milieu de la conversation, trois enfants s’approchent de Banner et lui demandent s’ils peuvent prendre une photo avec lui. La scène prend un ton comique lorsque Lang, également connu sous le nom de Ant-Man, demande aux jeunes hommes s’ils aimeraient être photographiés avec lui, ce à quoi ils répondent négativement..

Maintenant, grâce à l’activité de réseautage des frères qui ont commandé l’aventure épique, nous savons que le tournage de ce moment hilarant était une sorte de réunion de famille. Voici ce qu’ils ont écrit sous les cadres:

«Il y a plus de camées de la famille Russo ici. Ce sont Lia, la fille de Joe, Julian, le fils d’Anth et notre neveu Augie. Lía a adoré ses mèmes faisant le «dab» quand ils sont sortis … Eh bien, peut-être que «aimer» est un mot trop fort. »

Le fait que les mêmes cinéastes aient donné à leurs enfants et neveux la possibilité d’apparaître dans le film semble drôle, surtout quand vous considérez que cela a dû être gratifiant pour les enfants d’apparaître dans le film le plus rentable du partage d’histoires et de scènes avec Mark Ruffalo, Scarlett Johanson, Chris Evans et Paul Rudd.

Il est important de préciser que Ce n’est pas la première fois que ces informations sont partagées avec le public.. En août de l’année dernière, Anthony Russo a également profité de l’occasion pour célébrer que le film était, à l’époque, quatre mois après sa première présentation en salles. À cette occasion, le réalisateur a révélé la même chose, mentionnant les noms et les relations, mais deux choses ont changé.

La première était que, puisqu’il s’agissait d’une interview avec la presse écrite (le journal Cleveland), vous ne pouviez pas diffuser la vidéo montrant Hulk dans les coulisses, avec Ruffalo dans son costume de capture de mouvement; Le deuxième de ces changements était que, dans le cadre de l’entretien, le fait que ce fut l’une des scènes les plus difficiles à venir a été révéléCar les horaires et les agendas des jeunes (avec activités scolaires) ne permettaient pas de tout coordonner pour que cela se produise. Finalement, tout a pu être adapté, et c’était le résultat.