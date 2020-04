Les frères Russo recherchent l’utilisateur de Fortnite NoobMaster69

Twitter est devenu, ces derniers jours, un référentiel d’images fixes, de vidéos et d’autres documents inédits autour d’Avengers: Fin de partie. Après tout, la semaine dernière était le premier anniversaire de la sortie du film le plus rentable de tous les temps. Ce lundi, pour poursuivre la célébration en ligne, ses directeurs ont posé une question particulière aux adeptes de leur compte officiel. “Est-ce que quelqu’un possède vraiment l’utilisateur NoobMaster69 dans Fortnite”, ont demandé les frères Russo, et les réponses ont été immédiates.

Comme nous le savons bien, la référence au célèbre jeu vidéo et à un nom d’utilisateur non pertinent a émergé dans le crossover épique grâce au God of Thunder. Dans l’une des premières séquences de l’année 2023, nous voyons Smart Hulk et Rocket se rendre dans la ville côtière de New Asgard. Là, ils rencontrent le joufflu Thor, qui passe ses journées à boire de la bière, à manger de la malbouffe et à jouer en ligne.

Il arrive que tandis que le fils d’Odin parle à ses collègues nouvellement arrivés, le gentil Korg a une campagne dans Fornite et le joueur NoobMaster69 Il l’appelle “débile”. En colère, Thor prend le microphone pour le menacer d’aller au sous-sol où il se réfugie et lui arrache les bras.

Le regard derrière les coulisses de cette scène est illustré dans l’image fixe que les créateurs d’Avengers: Endgame ont attaché au tweet précédent. Au premier plan, nous voyons, de gauche à droite, Mark Ruffalo (dans son costume CGI), Joe Russo et Chris Hemsworth (avec son faux ventre).

La vérité est que la version dodue de l’Avenger serait aussi mémorable que son «ennemi juré» fortnite. La renommée de l’énigmatique NoobMaster69 était telle que les mêmes frères cinéastes demandent maintenant s’il y a vraiment un joueur à l’abri sous ce pseudonyme.

Les internautes ont déjà fourni quelques réponses:

“Il existe mais n’a jamais gagné de partie”, répond l’utilisateur Twitter Cumberbuddy, en joignant une capture de profil du lecteur susmentionné.

“Êtes-vous sûr que ce n’est pas ce type?”, Dit-il. Danny le joueur ultrasonique, en compagnie d’un GIF de la Deadmouth à grande bouche.

L’un de nos lecteurs sera-t-il le vrai NoobMaster69 sur lequel les Russo poseront des questions? Comment vous sentez-vous menacé par le dieu du tonnerre?