Les frères Russo révèlent comment Captain America pourrait être la pierre d’âme

La récente édition de la Quarantine Watch Party orchestrée par ComicBook a généré que les Russo Brothers répondront à droite et à gauche à une multitude de questions liées à Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Ainsi, les fans continuent de se demander sous quel autre point de vue les architectes MCU ont orchestré les événements vus à l’écran. Ainsi, le plan initial pour convertir le Captain America dans le porteur de la pierre d’âme.

L’utilisateur «Ano w / @ aw_venger» a posé la question suivante: Y avait-il un plan pour inclure la pierre d’âme ailleurs que Vormir? Comme Wakanda ou même Adam Warlock lui-même? »

Immédiatement, le couple de cinéastes a avoué que l’une des idées initiales était que Captain America était la représentation du joyau béni. En fait, ils n’ont pas expliqué quelle était la raison de rejeter ce plan, mais cela soulève sans aucun doute beaucoup plus de questions sur ce que l’arc narratif du personnage aurait été. Rétrospectivement, Captain America aurait peut-être subi le même sort que Vision (porteur de la Mind Stone) pour cette confrontation de Wakanda dans Infinity War.

Rappelons que c’est dans Endgame qu’il a été proposé que la Gemme de l’Âme soit située sur la planète Vormir. L’endroit était fréquenté par Hawkeye et Black Widow pour le récupérer. Finalement, nous assistons à une bataille vorace contre l’armée de Thanos au cours de laquelle Natasha Romanoff finit par se sacrifier et meurt. Curieusement, l’une des surprises des deux derniers films Avengers a entraîné la révélation de Crâne rouge/ The Stonekeeper (ancien ennemi de Captain America) en tant que gardien de la pierre d’âme.

La réalité est que Steve Rogers a décidé de vieillir avec Peggy Carter et d’hériter de la cape de Sam Wilson / Falcon, que nous verrons avec Bucky Barnes dans The Falcon and the Winter Soldier, dont la première est convenue pour août 2020 via Disney +. D’autre part, Black Widow reviendra avec son prequel éponyme, dont la première est prévue pour le 6 novembre 2020.