Les garçons sont de retour. Bande-annonce des nouveaux épisodes de «Rick et Morty»

Adult Swim, le label WarnerMedia dédié aux jeunes adultes, a publié la bande-annonce officielle des cinq autres épisodes qui façonnent la saison 4 de «Rick et Morty», la populaire série d’animation pour adultes créée par Dan Harmon et Justin Roiland.

Ce nouveau lot d’épisodes sortira aux États-Unis à partir de dimanche 3 mai prochain, on peut s’attendre à ce que peu d’heures plus tard en Espagne de nouveau de la main de TNT Espagne (même si ce n’est qu’en version originale avec sous-titres … vu la situation courant).

À partir de là, les épisodes seront diffusés chaque semaine et seront également disponibles après leur diffusion sur les services à la demande des plates-formes de télévision payante qui proposent la TNT, comme Movistar + ou Vodafone, ainsi que sur HBO Espagne.

«Rick et Morty» C’est une combinaison de folie, d’humour, d’irrévérence, de références à la culture pop et de personnages bizarres qui ne cesse d’étonner et d’amuser le spectateur. Un bon exemple de sa popularité est le fait que la série compte pas moins de huit épisodes avec une note supérieure à 9 points sur la liste IMDb.

Enfin, rappelez-vous qu’en mai 2018, Adult Swim a annoncé le renouvellement de la série pour 70 chapitres supplémentaires, donc l’avenir de «Rick et Morty» Il est plus qu’assuré avec encore 60 épisodes à venir (au moins).

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.

Et en cadeau …