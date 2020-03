Les gardiens de la galaxie dans Thor 4 possiblement gâtés par Vin Diesel

Vin Diesel potentiellement gâté gardiens de la Galaxie personnages apparaissant dans le prochain film Marvel Cinematic Universe Thor: Amour et tonnerre. Marvel Studios a terminé la phase 3 de MCU l’année dernière avec Avengers: Fin de partie – et, dans une moindre mesure, Spider-Man: loin de chez soi. La fin de Avengers: Fin de partie a ouvert la voie à de nombreux personnages bien-aimés dans l’univers à l’avenir. Par exemple, après s’être associé à Avengers: Infinity War, Thor de Chris Hemsworth a rejoint les Gardiens de la Galaxie sur leur navire à la fin de Fin du jeu, indiquant que leurs histoires continueraient de se croiser dans la phase 4 et au-delà.

Mais lorsque le chef des studios Marvel, Kevin Feige, a dévoilé l’ardoise MCU Phase 4 au San Diego Comic-Con 2019 l’été dernier, Guardians of the Galaxy Vol. 3 n’y figurait pas. Au lieu de cela, Hemsworth reprendra d’abord son rôle de MCU dans Thor: Love and Thunder de Taika Waititi, prévu pour une date de sortie en novembre 2021. James Gunn’s Guardians of the Galaxy 3 est également en développement, mais il ne sortira probablement qu’après Thor 4. Jusqu’à présent, on ne savait pas avec certitude si les fans pouvaient s’attendre à ce que les Guardians apparaissent dans Thor: Love and Thunder , mais l’un des acteurs a renversé les grains.

S’adressant à ComicBook.com à propos de son prochain film Bloodshot, Vin Diesel a discuté de son rôle de MCU en tant que Groot et de ses apparitions dans Gunn’s Guardians of the Galaxy Vol. 3, mais Thor de Waititi: Amour et tonnerre. Diesel a déclaré:

J’attends et je suis impatient que mon ami James Gunn frappe ce prochain hors du parc. Il a pris The Suicide Squad alors il est sur le point de s’y lancer. Thor aussi – le réalisateur m’a parlé de la façon dont Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie, ce qui sera très intéressant. Personne ne sait – peut-être que je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit.

On ne sait pas encore exactement de quoi l’histoire de Thor: Love and Thunder sera, bien que nous sachions que Jane Foster de Natalie Portman reviendra et deviendra Mighty Thor. Nous savons également que Christian Bale jouera le méchant de Thor 4, comme l’a confirmé un autre acteur MCU de retour, Tessa Thompson (Valkyrie). Puisque l’histoire n’est pas connue, il reste à voir comment Waititi peut intégrer les Gardiens de la Galaxie dans Thor 4, en particulier depuis Avengers: Fin de partie a ouvert la voie à une histoire plus axée sur les Gardiens. Peut-être que Thor: Love and Thunder bondira dans le temps ou que Portman’s Mighty Thor jouera plus un rôle de premier plan dans le film.

Les fans ont probablement deviné que Thor: Love and Thunder inclurait les Gardiens de la Galaxie d’une certaine manière, mais Marvel et Waititi ont été très discrets sur ces détails, il est donc tout à fait possible que Diesel en dise plus sur son implication qu’il n’aurait dû. Même encore, il n’a pas trop révélé – il n’a même pas confirmé quels personnages des Gardiens de la Galaxie seront dans Thor 4. Sur la base du fait qu’il a parlé à Waititi, nous pouvons supposer que Groot sera l’un d’entre eux, ce qui est logique étant donné que lui et Rocket Raccoon (Bradley Cooper) ont travaillé avec Thor dans Infinity War. Pour l’instant, les fans peuvent spéculer sur la manière dont les Gardiens de la Galaxie s’intégreront dans l’histoire de Thor: Amour et tonnerre et attendez de voir ce qui est révélé de plus sur le prochain film MCU.

