Les gardiens de la galaxie: la véritable conception originale de Gamora révélée dans l’art

Nouvellement révélé gardiens de la Galaxie l’art conceptuel montre la conception originale de Gamora (Zoe Saldana). Les Gardiens de la Galaxie de 2014 ont prouvé la puissance du MCU lorsqu’il a présenté une collection de personnages Marvel éclectiques et moins connus et a conquis le public presque immédiatement. Avec 772,7 millions de dollars dans le monde, le film a été un grand succès pour Marvel et est toujours considéré parmi les meilleurs. Les Gardiens ont depuis joué des rôles essentiels au sein du MCU, en particulier dans des films récents comme Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie.

Gamora, comme la plupart des Guardians, a fait ses débuts en MCU dans Guardians of the Galaxy. En tant que fille adoptive réticente de Thanos (Josh Brolin), Gamora était un assassin redouté qui a décidé de frapper Thanos et de protéger la galaxie avec l’aide des autres gardiens. Les fans ont appris plus sur son histoire dans Infinity War, où elle a également rencontré sa disparition prématurée aux mains de Thanos. Malgré cela, une version différente de Gamora fonctionne toujours bien grâce au Time Heist des Avengers dans Endgame, et elle devrait revenir dans les Guardians of the Galaxy Vol encore non datés. 3.

Gamora a un look très distinctif grâce à sa peau verte et ses marques faciales argentées, mais elle était à l’origine encore plus unique. Le directeur du développement visuel de Marvel, Andy Park, a partagé l’art conceptuel du look original de Gamora sur Instagram. Elle contient encore plus de marques faciales, et à l’époque, elles étaient violettes. Comme Park l’a noté, il s’agissait en fait d’une conception approuvée. Cependant, “Finalement, James Gunn a changé d’avis et a décidé d’aller avec un look plus simple pour son visage.” Vous pouvez le voir dans l’espace ci-dessous:

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn est en grande partie responsable du succès des films, principalement parce que les fans sont ravis de sa vision unique. Gunn a récemment participé à une soirée de veille en direct pour gardiens de la Galaxie, Où il a partagé quelques taquineries sur ce qui va arriver dans Vol. 3. Bien qu’il ait mentionné que la trame de fond de Rocket (Bradley Cooper) sera importante à l’avenir, Gunn a également déclaré précédemment que Gamora jouera un grand rôle dans le Vol. 3. Étant donné que le Gamora qui est toujours dans le MCU n’est pas avec lequel les fans de Gamora ont passé des années, il sera intéressant de voir comment le film se déroule.

Pour sa part, Saldana a exprimé son intérêt à explorer un côté plus méchant de Gamora. Pourrait-elle finir par être la méchante de Vol. 3? Ce serait choquant de la voir debout en face des Gardiens, mais cela pourrait conduire à une histoire fascinante. À partir de maintenant, Gamora’s Vol. Le rôle de 3 n’est pas clair, mais il sera probablement très, très différent de ce à quoi les fans sont habitués.

