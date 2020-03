Les Gardiens de la Galaxie seront également dans ‘Thor: Love and Thunder’

Go ComicBook rapporte que les personnages de «Guardians of the Galaxy» apparaîtront dans le futur épisode du God of Thunder »Thor: Amour et tonnerre“. L’information a été révélée par Vin Diesel lors d’une interview pour promouvoir son dernier projet, ‘Bloodshot’:

“J’attends et je suis excité pour mon ami James Gunn”, a déclaré Diesel. “Tom The Suicide Squad, alors vous êtes sur le point de vous lancer. Thor aussi, le réalisateur m’a dit comment Thor incorporait certains des Gardiens de la Galaxie … Cela étant très intéressant, personne ne le sait, et peut-être Je n’aurais rien dû dire. “

Bien que James Gunn ait précédemment confirmé que les événements de “ Guardians of the Galaxy Vol.3 ” auront lieu après le quatrième film de Thor, pour le moment il n’y a aucun détail sur le rôle des Guardians dans le nouveau film.

“Thor: Amour et tonnerre‘Soyez dirigé par Taika Waititi (‘ JoJo Rabbit ‘) et avec à nouveau Chris Hemsworth dans le rôle de Thor et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Pour ce quatrième opus, Natalie Portman incarnera également Jane Foster, qui devrait devenir la déesse du tonnerre, après avoir été touchée par le cancer et avoir pris le manteau et les pouvoirs de Thor. La présence de Christian Bale en tant que méchant du film a également été confirmée.

Comme nous l’avions annoncé en juillet dernier, le tournage débutera au début de 2020 aux Sydney Fox Studios en Australie, qui appartiennent maintenant à la maison mère de Marvel, Disney. Il est donc tourné au même endroit et immédiatement après Shang-Chi et la légende des dix anneaux ». Sa première, le 5 novembre 2021.