Les Gardiens de la Galaxie vivent une authentique guerre civile

Bien que les Gardiens de la Galaxie soient l’équipe la plus forte de l’univers Marvel, leurs affrontements internes déclenchent maintenant une guerre civile.

Attention SPOILERS des Gardiens de la Galaxie Marvel Comics # 3, par Al Ewing, Nina Vakueva, Chris Sprouse, Belén Ortega, Juann Cabal, Karl Story, Federico Blee et Cory Petit. Où pouvons-nous vérifier que les conséquences de la mort de Peter Quill conduire à une fissure qui peut provoquer une Guerre civile dans l’équipe de super-héros cosmique.

Dans les Gardiens de la Galaxie # 1, les membres de l’équipe titulaire des super-héros cosmiques ont décidé de se retirer. Mais avec les forces du mal de Univers Marvel toujours caché dans un nouveau coin, Star-Lord et Rocket des appels à l’action ont été retrouvés. Ne pas vouloir obtenir Drax, Gamora et Groot de retraite, ils ont formé une nouvelle équipe composée de Nova, Marvel Boy et les versions univers parallèle de Phyla-Vell et Moondragon qui a émergé à l’origine dans Infinity Wars.

Malheureusement, cette nouvelle version des Gardiens n’a pas trop bien réussi lors de leur première mission contre les sombres dieux olympiens. Alors qu’ils ont réussi à ajouter Hercules à leurs rangs, ils ont subi une perte catastrophique lorsque Peter Quill a sacrifié sa vie pour vaincre ses nouveaux ennemis. Maintenant, la mort de Star-Lord peut entraîner un nouveau chaos: une guerre civile se prépare dans les rangs des Gardiens de la Galaxie.

Après la mort héroïque de Peter Quill, une fusée au cœur brisé est chargée d’annoncer la nouvelle à l’ancienne équipe.

Au début de Gardiens de la Galaxie # 3, Rocket raconte à Gamora, Drax et Groot la mort de Star-Lord, et chacun vacille, mais aucun ne le prend aussi mal que la petite amie de Peter, Gamora. La femme la plus meurtrière de la galaxie n’est pas seulement triste, elle est en colère. Elle est en colère contre Rocket en particulier pour avoir accompagné Star-Lord dans sa nouvelle mission. Elle est également furieuse contre Hercules, Nova, Phyla-Vell et Moondragon pour ne pas avoir sauvé sa vie.

Elle est suffisamment en colère pour menacer leur vie. En fait, Drax pense qu’elle peut aller jusqu’à tuer ceux qu’elle blâme pour la mort de Peter. Gamora rassemble sa propre équipe, avec un nouveau membre: la fille de Drax, le Moondragon original. Avec Peter disparu, Gamora a l’intention de maintenir la mission des Gardiens en vie.

Ainsi, il y a maintenant deux groupes de Gardiens de la Galaxie: d’une part, il y a l’équipe de Rocket, qui comprend Nova, Phyla-Vell, Moondragon et Hercules. D’autre part, il y a Gamora, Drax, Groot et le Moondragon original. Entre eux, il y a une fissure causée par la perte, une fissure qui les a opposés les uns aux autres. En fait, le synopsis du prochain numéro déclenche une bataille entre les deux groupes.

“Les Avengers ont eu leur propre guerre civile après une terrible tragédie. Il semble que les Gardiens de la Galaxie puissent faire de même. »

Partager

Publication précédente

Star Wars explique pourquoi la mort de Leia a racheté Kylo Ren

Article suivant

Le méchant de Spider-Man devient Kite-Man de Marvel

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.