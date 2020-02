Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 n’auront pas ces deux personnages Marvel

Le directeur James gunn nie la rumeur selon laquelle deux grands personnages de Marvel apparaîtra dans votre film Gardiens de la Galaxie Vol 3.



Nous ne connaissons toujours pas beaucoup de détails Gardiens de la Galaxie Vol 3, mais comme le script a été écrit depuis 2018, il y a beaucoup de rumeurs sur les personnages de Marvel apparaîtra dans le film. Par conséquent, chaque fois qu’ils demandent à James Gunn les détails de la clôture de la trilogie, il répond généralement à tous les fans.

James gunn qui a écrit et réalisé les deux premiers épisodes de ce groupe spatial de personnages Marvel a déclaré que la rumeur selon laquelle ils apparaissent Surfeur d’argent et Galactus dans Gardiens de la Galaxie Vol 3 C’est un canular. L’histoire impliquait une image qui semblait provenir d’Instagram du réalisateur, mais elle est fausse.

L’idée est bonne, mais il faudra attendre longtemps pour revoir Surfeur d’argent et Galactus dans les films.

Avec l’achat de 20th Century Fox de la part de Disney, l’UCM (Marvel Cinematic Universe) a enfin accès à ce ques X-Men et les quatre Fantastiques, mais aussi Galactus et son héraut le plus célèbre, Surfeur d’argent. Bien que les deux soient apparus sur grand écran auparavant, ce n’est qu’une question de temps avant Kevin Feige Présentez une nouvelle version de tous ces personnages Marvel. Et Gardiens de la Galaxie Vol 3 Cela semblait être l’occasion parfaite, mais nous devrons attendre un autre versement de la franchise.

Car James gunn Il est célèbre pour avoir ajouté de nombreuses références et a géré des personnages cosmiques comme personne d’autre. J’espère donc oui Surfeur d’argent et Galactus ils ne le sont pas, au moins on peut voir Adam Warlock, dont ils ont déjà fait mention dans l’une des scènes post-générique du deuxième épisode. Donc, mieux encore, je ferais un autre film en marge de cette trilogie en utilisant tous les éléments cosmiques que je veux.

Écrit et réalisé par James Gunn, Gardiens de la Galaxie Vol 3 Il n’a actuellement pas de date de sortie. Mais selon les reportages, la production du film est prévue pour février 2021. Envie de le regarder? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.