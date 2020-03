Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 présenteront Alpha Groot

Guardians of the Galaxy Vol.3 fait déjà connaître ses premiers détails, bien qu’ils ne soient pas nombreux. En attendant la réalisation du film, Vin Diesel a révélé que Groot présentera sa nouvelle version baptisée “Alpha Groot”.

Même si vin Diesel Il était très occupé à promouvoir Injecté de sang, il a fallu un certain temps pour répondre à une question posée par Comicbook sur le personnage qui met la voix UCM: Oui, on parle de Groot. Apparemment dans Gardiens de la Galaxie Vol.3, nous verrons une nouvelle facette de ce personnage. Rappelons que l’acteur eIl a commencé à être un Groot adulte, a dépassé Baby Groot dans le deuxième épisode de la saga et est devenu Teenage Groot dans Avengers: Fin de partie. Et maintenant, y aura-t-il un Alpha Groot?

Alpha groot pourrait apparaître pour la première fois dans la prochaine Thor: Amour et tonnerre dont la date de sortie est prévue pour le 5 novembre 2021. Le tournage du film n’a pas encore commencé mais on sait que le scénario du réalisateur du précédent épisode Thor: Ragnarok, Taika Waititi, C’est fini. De plus, nous verrons certains personnages de la saga de Gardiens de la Galaxie dans cette cassette, comme l’a dit Vin Diesel, “le réalisateur m’a dit comment Thor incorporera des éléments des Gardiens de la Galaxie“.

Quant à Gardiens de la Galaxie Vol.3, cette nouvelle livraison est prévue pour 2021 et marquera le retour de James gunn après son licenciement de Marvel. De plus, cette bande sera chargée de fermer certaines images du premier film.

La petite danse de Groot

James gunn Il est non seulement un metteur en scène de renom mais aussi un danseur talentueux comme il l’a démontré dans l’intro de Gardiens de la Galaxie Vol.2. L’Américain a publié un post sur Instagram avec des images du tournage de la scène. “Nous avons mis des dizaines de caméras autour de moi et nous capturons tous les angles de ma danse“.

