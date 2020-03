Les gardiens de Marvel ont juste donné une voix à GROOT (de la meilleure façon)

Chaque fan de Marvel’s gardiens de la Galaxie sait que Groot est un arbre-créature de peu de mots. Mais maintenant que le dernier numéro permet à Groot d’être celui qui contrôle la perspective, les fans peuvent voir à quel point Groot est conversationnel … et comment le vocabulaire de ses amis est limité à trois mots simples.

Dans la série jusqu’à présent, Richard Rider alias Nova est venu à la recherche des Gardiens de la Galaxie, espérant qu’ils l’aideraient à s’opposer aux dieux olympiens nouvellement ressuscités et plus maléfiques que jamais. Malheureusement, seuls Rocket Raccoon et Star-Lord ont accepté de l’aider. Avec Nova, Phlya-Vell, Moondragon et Marvel Boy, le groupe hétéroclite des Gardiens a décidé de lancer une attaque secrète contre la maison des Olympiens. Naturellement, laisser Rocket livrer la mauvaise nouvelle à l’équipe … à travers les oreilles de Groot et sa perception étrange du monde qui l’entoure.

CONNEXES: Les gardiens de la galaxie viennent de recruter leur pire ennemi

Les nouvelles sont à peu près aussi mauvaises que possible, grâce à la mission de l’équipe qui a complètement déraillé. L’équipe a réussi à détruire le navire-ville d’Olympe – et a même recruté Hercules dans son équipe – mais Star-Lord est resté derrière pour s’assurer qu’ils s’échapperaient en toute sécurité. En fin de compte, Star-Lord s’est tué avec le moteur à sauts de dimensions du navire, ce qui a sauvé la situation. Leur famille ne s’est réunie que récemment, c’est maintenant au tour de Rocket de tout casser à nouveau. Jetez un œil aux pages d’aperçu officielles des Gardiens de la Galaxie # 3 ci-dessous:

Nous ne regarderons plus jamais Groot de la même manière. Consultez les détails complets des sollicitations et le synopsis du tracé ci-dessous:

GARDIENS DE LA GALAXIE # 3

Écrit par: Al Ewing

Art par: Nina Vakueva, Chris Sprouse, Belen Ortega, Juann Cabal, Karl Story, Federico Blee

Couverture par: Ivan Shavrin

Couverture variante par: Ron Lim, Israel Silva

Couverture de la variante Spider-Woman par: Declan Shalvey

Une fois, ils formaient une équipe de inadaptés. Maintenant, ils sont une famille et ils ont gagné leur paix. Mais l’univers n’est pas un endroit paisible – et il ne fait qu’empirer. Les Grands Empires sont en ébullition. L’état de droit est mort. Et au milieu du chaos, les dieux de l’Olympe sont revenus – les signes avant-coureurs d’une nouvelle ère de guerre, nés de nouveau pour graver leur marque sur les étoiles elles-mêmes. Quelqu’un doit garder la galaxie – mais qui acceptera la mission? Et y survivront-ils?

Les Gardiens ont sauvé la Galaxie – au prix fort et terrible. Et maintenant, ils doivent annoncer la nouvelle … aux Gardiens. Quatre artistes racontent trois histoires de deux liens rompus, un né de nouveau … et la naissance des West Spiral Arm Guardians!

Gardiens de la Galaxie # 3 arrivera dans votre librairie de bandes dessinées locale le 18 mars 2020.

PLUS: L’origine de Marvel Just Made Rocket Raccoon ENCORE PLUS tragique