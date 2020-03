Les Golden Globes modifient les règles d’éligibilité des films sur les retards de COVID-19

COVID-19 affectant la sortie des films, la Hollywood Foreign Press Association modifie ses règles d’éligibilité aux Golden Globes 2021. Divers rapports indiquent qu’en raison de la pandémie provoquant la fermeture des cinémas, la HFPA a apporté des modifications aux règles qui régiront l’admissibilité aux prix de l’année prochaine, y compris une suspension temporaire de la règle selon laquelle un film devait être projeté pour les membres de la HFPA chez un tiers. dans la grande région de Los Angeles.

De plus, l’association a ouvert l’admissibilité aux films dont la sortie en salles devait avoir lieu à LA entre le 15 mars et le 30 avril pour tenir compte des films qui devaient être retirés et qui pourraient ne pas être en mesure d’obtenir une telle sortie d’ici la fin. de la date d’éligibilité traditionnelle du 31 décembre. Cela permettra à certains films qui étaient destinés à sortir en salles mais qui sont allés directement à la sortie accessoire (Digital HD, vidéo à domicile) pour être éligibles.

Afin de se qualifier, les distributeurs doivent contacter la HFPA pour fixer une date de projection sur le calendrier officiel de la HFPA qui respecte les délais des règles d’éligibilité des Golden Globes. Cela signifie fournir à tous les membres de la HFPA un lien de projection ou une copie DVD du film à la date prévue pour la projection, afin que le film puisse être visionné à la maison.

“La HFPA continuera d’évaluer l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur la distribution et la diffusion de films cinématographiques et de télévision et pourra prolonger ces suspensions des règles d’attribution du Golden Globe et / ou pourra apporter d’autres modifications temporaires à ces règles si elle le juge approprié dans l’avenir », a ajouté le HFPA.

Les Golden Globes 2021 sont prévus pour janvier 2021, avec Tina Fey et Amy Poehler de retour chez les hôtes.