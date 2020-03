Les grands rêves prennent vie dans une nouvelle affiche pour le Main Event de la WWE

Une nouvelle affiche a été publiée pour le nouveau film Netflix de la WWE, The Main Event, et elle montre le personnage principal du ring. Vous pouvez voir l’affiche ci-dessous pour le film, qui met en vedette Seth Carr, Tichina Arnold, Adam Pally, Ken Marino et une foule de stars de la WWE dont Kofi Kingston, Mike «The Miz» Mizanin, Sheamus et Babatunde Aiyegbusi.

Le film s’incline le 10 avril et est décrit comme suit:

Quand Leo Thompson (Seth Carr), 11 ans, découvre un masque de catch magique qui lui confère une super force, il l’utilise pour participer à une compétition de la WWE. Avec le soutien de sa grand-mère (Tichina Arnold), Leo fera tout ce qu’il faut pour réaliser son rêve de devenir une superstar de la WWE. Un enfant peut-il tout gagner, face à des challengers épiques sur le ring?