Les grands studios repensent déjà l’avenir du cinéma

La pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19) va changer nos vies et cela affectera également l’avenir du cinéma.

La façon dont les gens agiront changera après la fin de l’accouchement, car la distance sociale et les habitudes de loisirs seront différentes. Cela fait que les grands studios commencent à penser à l’avenir du cinéma, où l’option numérique gagnera beaucoup de terrain dans les théâtres traditionnels.

La pandémie de coronavirus qui a essentiellement mis le monde à l’arrêt a évidemment eu un impact majeur à Hollywood et dans tous les aspects de la production cinématographique, et a conduit la plupart des grands studios à envoyer une partie de leur contenu au cinéma directement en numérique.

Warner Bros a annoncé que le film d’animation Scoob! sera distribué directement sur Video On Demand. Le PDG de WarnerMedia, John Stankey, a déclaré mercredi que la pandémie incite la société de divertissement appartenant à AT&T à penser à l’avenir du cinéma.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre d’AT & T, Stankey a déclaré que l’intention était de reprendre les opérations aussi normalement que possible, ils savent que beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant.

«Nous évaluons notre stratégie de distribution de produits, en examinant les volumes et les niveaux d’assistance requis dont nous avons besoin dans une économie en récession. Nous repensons notre modèle en salle. Nous recherchons également des moyens d’accélérer les efforts qui sont compatibles avec les changements rapides du comportement des consommateurs dus à la pandémie. »

Stankey a dit le Scoob! au format numérique, il fait partie de la «nouvelle norme».

Le numérique battra-t-il les pièces traditionnelles?

La plate-forme de streaming Netflix a ajouté plus de 17 millions d’utilisateurs au cours de ces mois et Disney + a atteint le chiffre spectaculaire de 50 millions lorsqu’elle était disponible dans le monde entier.

Ce qui signifie que l’avenir du cinéma est lié aux plateformes de streaming. Les salles de cinéma abriteront de moins en moins de personnes en raison de l’éloignement social. Ce qui signifie que les billets deviendront plus chers. Si le numérique a plus d’utilisateurs, il sera de plus en plus accessible et bon marché.