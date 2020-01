Les héros controversés de la classe S de One-Punch Man expliqués

One-Punch Man a une variété de personnages choquants, mais deux en particulier ont provoqué l’offense. Basée sur le webcomic original grossièrement dessiné par ONE, l’histoire de One-Punch Man est maintenant une série animée et manga de renommée internationale avec des œuvres de Yusuke Murata. Subversant à la fois les tropes traditionnels de Shonen et de super-héros, le personnage principal de One-Punch Man est Saitama, un super-héros si fort qu’il n’a pas encore été sérieusement défié, mais qui obtient également rarement le crédit et l’adulation publique qu’il mérite.

Au cœur de One-Punch Man, il y a à la fois une association de héros et une association de monstres, et les personnages de chacun sont parmi les designs les plus farfelus et les plus scandaleux que l’anime ait à offrir. La Monster Association en particulier comprend une figure appelée Black Sperm, qui apparaît exactement comme décrit, et un personnage de style dominatrice légèrement vêtu qui contrôle les autres avec son fouet. Les héros ne sont plus conventionnels. Pig God est un slob géant et constamment mangeur qui dévore ses ennemis en entier, alors qu’il existe toute une équipe de héros uniquement définie par leur amour des débardeurs.

Alors que le casting de One-Punch Man est bien connu pour être un groupe extérieur, certains ont suggéré que deux héros spécifiques pourraient franchir la ligne: Puri-Puri Prisoner et Superalloy Darkshine. Les deux personnages perpétueraient des stéréotypes préjudiciables, le premier en ce qui concerne l’homosexualité et le second avec des stéréotypes raciaux.

Le prisonnier Puri-Puri est essentiellement un grand détenu musclé qui peut sortir de prison quand il le souhaite, mais choisit de rester à l’intérieur parce qu’il aime la «compagnie» de ses compagnons de cellule masculins. Il y a une forte implication que les relations de Puri ne sont pas consensuelles, les forçant à faire partie de son harem, et elles finissent par se retourner contre leur leader en représailles pour des années de maltraitance. Certains ont fait valoir que Puri-Puri Prisoner est un jeu exagéré sur la caricature stéréotypée de prisonnier homosexuel costaud “ne laissez pas tomber le savon”, et que le manque de personnages homosexuels plus réalistes dans One-Punch Man signifie qu’il n’y a rien pour équilibrer le potentiel de Puri représentation offensive.

Des problèmes similaires existent avec le superalliage Darkshine. Il y a très peu de personnages noirs dans One-Punch Man (ou, en fait, l’anime en général) et Darkshine serait une représentation stéréotypée qui englobe de nombreux préjugés historiques liés à la face noire. Ce problème est devenu plus important lorsque le personnage a fait ses débuts dans One-Punch Man saison 2 l’année dernière, et la base de fans internationale de la série n’a pas bien répondu au design de Darkshine (ou “Blackluster” pour la télévision), qui selon eux était plus offensant que dans le manga d’origine.

Tout d’abord, il est important de reconnaître que les deux personnages sont révélateurs de problèmes non seulement dans One-Punch Man, mais dans l’anime dans son ensemble. Que ce soit Bon Clay de One Piece ou M. Popo de Dragon Ball Z, la forme d’art a une histoire mouvementée dans sa représentation de la race, du sexe et de la sexualité. C’est une vérité malheureuse et inconfortable que de nombreux fans d’anime plongent dans une nouvelle série s’attendant presque à un manque de diversité raciale, à des personnages féminins sur-sexualisés et à des représentations exagérées de l’homosexualité dans les camps. Mais alors que certaines séries ont au moins l’excuse de l’âge, One-Punch Man est une série très moderne qui a trouvé très rapidement une renommée internationale.

Une partie du problème est une nette différence dans les cultures sociales entre le public japonais et occidental. Par exemple, les fans japonais sont généralement moins préoccupés lorsque les acteurs blancs sont interprétés comme des personnages précédemment asiatiques (Ghost In The Shell, Death Note), alors que le blanchiment est une préoccupation majeure à Hollywood à l’heure actuelle. Le Japon comprend une population moins diversifiée sur le plan racial que l’Occident et l’Europe, il faut donc peut-être s’attendre à ce que ces problèmes soient plus urgents ailleurs. De plus, les droits LBGT progressent un peu plus lentement au Japon que dans les pays occidentaux, le mariage homosexuel n’étant actuellement pas légalisé.

Bien que la différence des cultures ne soit certainement pas une excuse pour les stéréotypes offensants One-Punch Man ou tout autre anime, en particulier avec le médium maintenant très bien destiné à un public mondial, il fournit peut-être au moins un certain niveau d’explication pour pourquoi Puri-Puri Prisoner et Superalloy Darkshine, qui ne volerait certainement pas, même les plus matures Marvel ou DC comic, existent. Cependant, cela ne veut pas dire que l’industrie de l’anime n’a pas besoin d’améliorer sa représentation, d’autant plus que son audience internationale continue de croître.

