Les héros de MARVEL retournent Ka-Zar. La jungle d’asphalte

Profitant du retour des héros, après l’année qu’ils ont passée dans l’univers créé par Franklin Richards après Onslaught, Marvel a décidé de lancer une nouvelle série de sa version particulière de Tarzan, Ka-Zar. Maintenant, Panini Comics le recueille dans un seul volume grand format.

Bien que la collection ait déjà été lancée dans les en-têtes Heroes Return, les événements qui y étaient relatés se situaient au moment où The Avengers et les Fantastic Four étaient absents. Ka-Zar et Shanna le diable vivaient dans la Terre sauvage. Ils avaient accepté de mener une vie loin de la civilisation pour élever leur jeune fils, Matt, loin des influences néfastes de la société moderne et de leur dépendance excessive à la technologie. Mais la paix n’allait pas durer car Parnival Plunder allait entrer en scène pour s’en assurer. Parnival est le Frère de Kevin (Ka-Zar). Il convient de rappeler que l’origine de chacun d’eux est liée à la noblesse anglaise ou à des familles de bonne réputation, non seulement le pillage, mais aussi Shanna, dont le nom de jeune fille est O’Hara, par son père Gerald, un propriétaire terrien. Les diamants en Afrique

L’intervention de Parnival finit par emmener Ka-Zar, Shanna et Zabú à New York pour éviter de finir par modifier l’ordre dans le Wild Land. Une astuce qui s’inscrit précisément dans les plans du pillage le plus civilisé. Tissez-en une intrigue qui implique même des personnages du royaume cosmique Marvel. Le scénariste Mark Waid, qui est venu de faire une scène mythique de la collection Captain America, présente une histoire critique avec la société de consommation de l’époque, quelque chose qui pourrait être parfaitement extrapolé au moment où nous vivons. Si à cette époque, nous avions eu l’essor du Walkman et du Dicsman, en plus des premières consoles portables, nous pourrions désormais nous concentrer pratiquement sur la dépendance quotidienne que nous avons de l’utilisation des téléphones mobiles intelligents.

Pour le reste, c’est une histoire divertissante, qui nous permet de voir les grandes limites en termes de pouvoir que les principaux protagonistes ont, surtout quand ils sont sortis de leur habitat habituel pour les déplacer vers une ville cosmopolite. Bonnes compétences pour les criminels ordinaires ou les tribus éloignées, mais de grandes lacunes lorsqu’un poids lourd apparaît. Jouer au chat et à la souris peut ne pas satisfaire un lecteur avide si habitué à voir comment les super-héros résolvent certaines situations avec une force gaspillée ou une puissance brute austère.

La section graphique a les crayons d’une des stars du moment qui avait déjà atteint la célébrité dans la collection X-Men, Andy Kubert. Seul son gaspillage de volupté ou le niveau de détail avec lequel il donne les scénarios est déjà une raison suffisante pour donner une chance à ce petit travail retenu. Les poses de Ka-Zar et Shanna à travers la jungle ou courir autour de Central Park nous plongent dans le mythe de l’homme singe et en même temps dans un certain complexe de Peter Pan, avec un Ka-Zar qui doit faire le pas vers la responsabilité d’être un père.

Malgré être passé très inaperçu auprès du public espagnol, nous sommes confrontés à un personnage intéressant, qui fait preuve de multiples facettes. Ka-Zar est le soi-disant protecteur de la Terre sauvage, mais ne sait pas seulement comment se balancer avec une vigne ou former un tandem parfait avec un tigre à dents de sabre. C’est un homme qui a dû grandir dans un environnement hostile quand il était encore un jeune enfant. Maintenant, il a franchi une nouvelle étape dans sa maturité, en tant qu’être humain et en tant que personnage.

