Les hommages d’Hollywood et du monde à Irrfan Khan

Ce 29 avril, il a été révélé que l’acteur d’Hollywood et de Bollywood, Irrfan Khan, avait perdu la vie à 53 ans après avoir souffert pendant deux ans d’un étrange cancer neuroendocrinien et de complications au cours de la dernière semaine d’avril.

Khan est honoré sur les réseaux sociaux par d’autres acteurs, responsables politiques, membres de l’industrie, athlètes et fans en Inde et dans le monde.

Ram Nath Kovind, président de l’Inde, a rappelé Khan avec un message sur son compte Twitter:

Attristé par la disparition prématurée du célèbre acteur Irrfan Khan. Un talent rare et un acteur brillant, ses rôles divers et ses performances remarquables resteront gravés dans nos mémoires. Une grande perte pour le monde du cinéma et des millions d’amateurs de cinéma. Condoléances à sa famille et à ses admirateurs. – Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 29 avril 2020

Triste pour la perte précoce du célèbre acteur Irrfan Khan. Un talent rare et un acteur brillant, ses différents rôles et performances notables seront gravés dans nos mémoires. Une grande perte pour le monde du cinéma et des millions de cinéphiles. Condoléances à sa famille et à ses admirateurs ».

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également exprimé ses condoléances sur Twitter:

La disparition d’Irrfan Khan est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre. On se souviendra de lui pour ses performances polyvalentes sur différents supports. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses admirateurs. Que son âme repose en paix. – Narendra Modi (@narendramodi) 29 avril 2020

«La mort d’Irrfan Khan est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre. On se souviendra de lui pour ses performances polyvalentes dans différents médias. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses admirateurs. Que son âme repose en paix ».

Parmi les hommages des membres de l’industrie cinématographique figurent Priyanka Chopra, Cameron Bailey, Riz Ahmed et le compte officiel du festival de la Berlinale.

Le charisme que vous avez apporté à tout ce que vous avez fait était de la pure magie. Votre talent a ouvert la voie à tant de personnes dans tant d’avenues. Vous avez inspiré tant d’entre nous. #IrrfanKhan vous manquera vraiment. Condoléances à la famille. pic.twitter.com/vjhd5aoFhc – PRIYANKA (@priyankachopra) 29 avril 2020

Chaque performance d’Irrfan Khan était de la musique – pleine d’âme, de cœur, d’esprit et de son propre rythme unique. Et c’était l’homme le plus adorable. Une si terrible perte. https://t.co/FFHR4KtJKu – Cameron Bailey (@cameron_tiff) 29 avril 2020

Repose en paix l’un des plus grands acteurs de notre temps, Irrfan Khan. Je ne l’ai jamais rencontré, mais il a été une inspiration et un héros pour moi et des millions d’autres. Son travail était constamment transcendant, il était une lumière directrice pour beaucoup d’entre nous. pic.twitter.com/BwobeLvNLn – Riz Ahmed (@rizwanahmed) 29 avril 2020

Profondément triste d’avoir perdu #IrrfanKhan. Un homme réfléchi qui a trouvé la beauté dans le monde autour de lui, même dans la douleur. Dans notre dernière correspondance, je me suis demandé de me rappeler «les merveilleux aspects de notre existence» dans les jours les plus sombres. Le voici en train de rire. pic.twitter.com/8eAsSOO9Ie – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 29 avril 2020

C’est très triste d’avoir perdu IrrfanKhan. Un homme attentionné qui a trouvé la beauté dans tout ce qui l’entourait, même dans la douleur. Dans notre dernière correspondance, il m’a demandé de me rappeler “les merveilleux aspects de notre existence” en ces jours sombres. Ici sur cette photo, avec le sourire.

Nous l’aimions tous… Une vie célébrée avec un immense talent 🙏 profondément déchirante de perdre ce pacifique guerrier. Repose en paix Irrfan Khan. Mes condoléances à la famille et à tous ses proches.🙏 #GodSpeed ​​pic.twitter.com/PIEiXKzp6W – sushmita sen (@thesushmitasen) 29 avril 2020

Nous avons perdu l’un des meilleurs acteurs. J’ai combattu jusqu’à la fin. Irrfan Khan, vous nous manquerez toujours. Condoléances à la famille. #IrrfanKhan #RestInPeace – Boney Kapoor (@BoneyKapoor) 29 avril 2020

Danny Boyle, réalisateur de I Wish Like To A A Millionaire, a également partagé son propre hommage:

«Irrfan a été un merveilleux acteur et une figure clé de la création de Slumdog Millionaire. Ce n’était pas un rôle important, mais Irrfan a vu la possibilité de guider notre public avec sa dignité, sa grâce, son charme, son intelligence et sa tranquillité, à travers ce jeu de mots croisés d’une, une idée, un film ».

BBC News

Dans une interview avec . en 2015, Khan a souligné la phrase suivante:

“Je n’ai jamais pensé que ça allait être populaire dans le monde d’une telle manière, avec les Oscars et tout ça.”

Maintenant, après sa mort, Irrfan Khan laisse un grand vide dans l’industrie du divertissement, car il était non seulement l’acteur le plus aimé en Inde, mais a également réussi à gagner une place importante dans le cinéma hollywoodien.