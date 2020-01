Les images de la série annulée sont sorties

Star Wars: Underworld c’était une série que j’avais développée George Lucas Il y a dix ans, mais cela a été annulé. Récemment, les images du projet ont été révélées.

Le Mandalorien c’est la première vraie série d’action de Star wars, mais la réalité est que ce n’était pas le premier projet pensé comme une fiction. Il y a dix ans, George Lucas conçu Star Wars: Underworld, une fiction télévisée qui a été annulée. Pour ceux qui ne voulaient plus le voir, les images du projet ont récemment été révélées.

Selon Geek Tyrant, George Lucas a développé cette série d’action en direct intitulée Star Wars: Underworld pour durer rien de plus et rien de moins que 400 épisodes, dont il avait déjà écrit 100. La série devait se dérouler entre Star Wars: Épisode III – La vengeance des Sith et Star Wars: Épisode IV – Un nouvel espoir et se déroulerait dans les arrière-plans de Coruscant, également connu sous le nom de Centre impérial. Pour Lucas, ce projet allait être une sorte de drame avec des gangsters qui mélangerait Deadwood avec The Godfather et avec une esthétique très similaire à Blade Runner.

Est-ce que ça allait être un échec?

Selon le producteur de Lucasfilm, Rick McCallum, “Il s’agit de l’Empire qui construit sa base de pouvoir autour de la galaxie, ce qui se passe à Coruscant, qui est une grande capitale, et c’est un groupe de patrons à faible revenu qui y vivent et contrôlent les drogues, la prostitution. “

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il s’agit d’une séquence test de Star Wars: Underworld dans lequel il y aurait beaucoup de choses à polir, mais cela, pour être un premier contact, semblait prometteur.

Au cas où nous ne serions pas assez tristes, le médium fait également écho à une rumeur intéressante. Il a été commenté que la série pourrait utiliser le voyage dans le temps pour tuer Dark Vador avant même qu’elle n’existe en tant que telle.

Article précédentThe Witcher: Après la critique, il y aura une autre modification dans la deuxième saison

Article suivant J.J. Abrams s’est défendu des critiques de Star Wars: The Rise of Skywalker

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.