Les images de Pingouin de Colin Farrell sont divulguées

Le batman Cela a commencé par son tournage et les premières images ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. A cette occasion, des photographies de Le pingouin de Colin Farrell



Il y a un peu plus d’un jour, les images du tournage de The Batman En même temps, l’acteur Jeffrey Wright était responsable d’annoncer sur Twitter qu’il était déjà en Gotham, et en peu de temps les nouvelles photos commenceraient à pleuvoir. Récemment, la première image de Le pingouin de Colin Farrell

Après tant d’attente, nous avons finalement vu à quoi ressemblera le personnage qui jouera Colin Farrell dans The Batman Bien sûr, les images sont de mauvaise qualité et le visage de l’interprète n’est pas clair, mais même Ainsi, vous pouvez voir que l’acteur porte un manteau élégant et porte un parapluie (cheveux argentés inclus). À côté de lui, vous pouvez voir de nombreux extras et véhicules qui composent les différents médias fictifs et forces de police de la ville de Batman.

Les photos de #TheBatman révèlent peut-être un premier aperçu du pingouin de Colin Farrell pic.twitter.com/5Xo53rWXAR

– Mosho (@moshosite) 6 janvier 2020

Peut confirmer à 100% car il n’a jamais révélé son visage mais est-ce Robert… ..!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol

– Wade Gravett (@WadeGrav) 6 janvier 2020

Mais pour les fans de The Batman, la grande question reste de savoir à quoi ressemblera Robert Pattinson. L’attente est telle que les réseaux ont voulu penser que la personne qui se cache derrière le motard photo pourrait être Pattinson.

A la recherche des origines

Comme l’a commenté son directeur Matt reeves, le nouveau film de DC Comics cherchera à raconter les origines du super-héros en tant que détective à Gotham. Quelque chose qui pourrait retarder l’apparition de Batman tel que nous le connaissons. De plus, l’apparition de Farrell dans les images ne correspond pas à l’image habituelle d’Oswald Cobblepot (The Penguin).

Le film avec Robert Pattinson arrivera dans les salles espagnoles le 25 juin 2021. Êtes-vous inquiet?

