Les images les plus emblématiques du XXe siècle. Bande-annonce «Des photos qui ont changé le monde»

«Des photos qui ont changé le monde» Il s’agit d’une série non romanesque de six épisodes qui retrace l’histoire du XXe siècle à travers des photographies puissantes et emblématiques, des images de grands événements, des tragédies ou des révolutions, des images qui ont déclenché des changements sociaux, qui ont Que le monde entier se souvient.

Chaque épisode, à son tour divisé en deux parties distinctes, montre deux photographies qui représentent deux moments historiques différents et qui sont devenues des icônes de la société. Le contexte social et politique de l’image, sa circulation et la réaction du monde une fois diffusé sont quelques-uns des aspects sur lesquels se concentre ce documentaire.

L’arrivée de l’homme sur la lune, le massacre des Jeux olympiques de Mnich, la liberté de Mandela ou le baiser nuptial entre le prince Carlos et Lady Di, sont quelques-unes des images dans lesquelles cette série s’arrête.

En plus de ces photographies, «Des photos qui ont changé le monde» Il contient de nombreux documents d’archives, des images inditas qui complètent les explications, des entretiens avec des photographes, des éditeurs de journaux, des diffuseurs, des politiciens, des historiens et des personnes qui ont vécu les événements rapportés.

La série, produite par la division britannique de l’histoire, enquête sur l’origine de ces photographies et raconte ce qui s’est passé après leur prise.

«Des photos qui ont changé le monde» (Photos qui ont changé le monde) sera présenté en Espagne le mercredi 8 janvier à 22 h 00 au # 0. Vos épisodes seront disponibles sur demande au service de streaming Movistar + juste après votre diffusion.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes annonces et vidéos du web.

EPISODES

1. ARRIVÉE À LA LUNE ET AU RÉSERVOIR

Deux décennies séparent deux instantanés qui sont devenus des références pour la société: l’arrivée de l’homme sur la lune en juillet 1969 et le rebelle inconnu devant le char lors des manifestations de la place Tiananmn en 1989 en Chine.

2. ASSASSIUM DE L’AMBASSADE D’IRAN ET DU VRAI BAISER

Deux événements très différents ont marqué la décennie des années 80 au Royaume-Uni et dans le monde: l’assaut contre l’ambassade passera par six terroristes irakiens et le baiser entre Diane de Galles et le prince Charles lors du mariage royal du XXe siècle.

3. MNICH MASSACRE ET ROUTE VERS LA LIBERTÉ DE MANDELA

Dans la seconde moitié du XXe siècle, deux événements ont marqué notre histoire. Dans les années 70, le massacre des Jeux olympiques de Mnich marque la fin d’une ère sportive. Et en 1990, la libération de Nelson Mandela a redonné espoir à un pays confronté.

4. LE NAPALM NIA ET L’AYLAN NIO

Deux photographies mettant en vedette des enfants ont marqué un tournant pour deux tragédies. La fille du Napalm qui a pris feu dans son village vietnamien dans les années 70 et le garçon syrien Aylan qui est apparu mort sur une plage en Turquie en 2015.

5. ATTAQUÉ À REAGAN ET PRISONNIER D’ABU GHRAIB

Deux images opposées nous racontent une partie de l’histoire des États-Unis. L’attaque subie par le président Reagan en 1981. Et la torture par des soldats américains des prisonniers d’Abou Ghraib en Irak.

6. ATTAQUES DE LONDRES ET DES ASSASSINS DES PRAMOS

Dans l’histoire récente du Royaume-Uni, deux événements ont marqué le pays de manière très tragique: les attentats de Londres en 2005 qui ont causé la mort de 52 personnes et le meurtre de pramos entre 1963 et 1968.