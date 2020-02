Les impressions de bébé Yoda Mondo sont surtout adorables

. Les imprimés ABaby Yoda Mondo sont maintenant disponibles, adorables et un peu moches. La mignonne star de l’évasion de la série Disney + Le Mandalorien a depuis longtemps dépassé la célébrité virale éphémère depuis sa première apparition en novembre dernier. Maintenant, Baby Yoda a, sans aucun doute, gagné le titre d’icône Internet et Star Wars, avec de nombreuses marchandises à assortir.

Le joli bébé vert, qui est de la même espèce que les fans de Yoda Star Wars connaissent et aiment, n’est appelé que l’enfant dans The Mandalorian. Mystérieux et incroyablement puissant, l’Enfant est pourchassé par des personnages puissants cherchant à utiliser l’extraterrestre vert à leurs fins ignobles. L’art a imité la vraie vie de Baby Yoda parce que le personnage a largement dépassé les attentes de Disney quant à sa bien-aimée. Les fans étaient déçus que Disney n’ait pas de marchandise officielle pour le personnage à temps pour la saison de Noël. Bien que Disney ait perdu des millions en raison du manque de marchandises en temps opportun, cela n’a pas causé la baisse de la popularité de Baby Yoda d’un iota.

Selon une exclusivité Entertainment Weekly, les artistes talentueux de la société Mondo, connus pour leurs tirages d’art en édition limitée, souhaitaient créer un imprimé Baby Yoda depuis un certain temps. La conception du personnage a inspiré l’artiste mondo Rory Kurtz. “Quelque chose au sujet de la conception originale de la trilogie de l’Enfant et de la marionnette en direct dans le monde réel apporte tellement plus au personnage qu’une autre création CGI oubliable.” Les tirages sont maintenant disponibles à la vente sur le site Web de Mondo, où les fans peuvent acheter une impression couleur standard de huit par dix pouces ou une impression en noir et blanc de cinq par sept pouces pour 35 $ chacune.

Ce qui fait de Baby Yoda un si grand personnage (à part ses liens avec le célèbre maître Jedi), c’est qu’il peut voler les cœurs si facilement avec gentillesse sans dire un seul mot. Une autre raison pour laquelle la renommée du personnage a résisté à la légèreté habituelle de la popularité d’Internet est la quantité incroyable de créations de fans que Baby Yoda a inspirées. Sans parler de la marchandise officielle et bootleg qu’ils sont désireux d’acheter.

La deuxième saison de Le Mandalorien devrait être présenté en octobre avec la star de la série Pedro Pascal et The Child qui devraient tous les deux revenir. L’appel universel du personnage a uni la base de fans passionnée de Star Wars. Dans un monde où il est beaucoup plus courant pour les fans de se disputer sur des personnages ou d’intrigue, Baby Yoda est un nouvel espoir pour l’avenir de Star Wars.

