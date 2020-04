Les jeux “Anniversary Edition” de Danganronpa arrivent bientôt sur mobile

La série de romans visuels macabres Danganronpa est en train de passer des PC et consoles aux appareils mobiles très bientôt, amenant les trois jeux principaux sur la plate-forme de poche. Aussi bizarres que captivants, les jeux Danganronpa mettent les joueurs dans la peau d’un étudiant malchanceux choisi au hasard chaque année pour participer à un jeu torsadé de polar organisé par un robot sans pilote.

S’adressant à l’appareil de jeu japonais Famitsu (et tel que traduit par Gematsu), le développeur Spike Chunsoft a annoncé que les trois titres principaux de Danganronpa (Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair et Danganronpa V3: Killing Harmony) arriveront sur smartphone “dans les versions spéciales” Anniversary Edition “. Les ports mobiles auront de toutes nouvelles fonctionnalités, telles que “une nouvelle interface utilisateur, une jouabilité améliorée avec des commandes tactiles, une galerie d’événements, une galerie d’expressions et de voix et une galerie d’art”. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est prévue.

Cette entrée latérale sur le marché mobile de Danganronpa intervient malgré un intérêt croissant pour les jeux sur console au Japon, mais les romans visuels interactifs comme celui-ci semblent être un choix logique et mécanique pour les smartphones. Au cours de la dernière décennie, la série est passée de son culte petit mais dédié à l’international à une franchise décemment reconnaissable, après avoir été adaptée en plusieurs séries d’anime en cours de route. La cartoonie, la similitude remplie de microtransactions que Clash of Clans a forgée sur le marché mobile a besoin de titres plus variés pour contrebalancer les bibliothèques App Store et Google Play Store, et des versions plus sombres comme le récent port Dead by Daylight et Danganronpa sont d’excellents ajouts.

